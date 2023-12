Votre commune vous prête une caméra thermique pour identifier les problèmes d’isolation de votre maison

Vous en avez assez d’avoir froid chez vous ! C’est décidé, vous allez entreprendre des travaux d’isolation pour remédier à votre astronomique facture de chauffage ! Mais par où commencer lorsque l’on doit isoler une maison. Si la tâche vous semble insurmontable, mais que vous connaissez les performances thermiques de votre demeure, vous pouvez vous référer à cet article. Cependant, il existe également un petit appareil qui peut vous aider à savoir quels postes de votre maison devez-vous isoler en premier : la caméra thermique. Le saviez-vous que vous n’étiez pas forcément obligé de l’acheter, car il est possible d’en obtenir une en prêt ? Décryptage.

La caméra thermique, qu’est-ce que c’est ?

Une caméra thermique est un appareil qui détecte et mesure la chaleur émise par les objets. Elle utilise cette information pour créer une image fondée sur les différentes températures des surfaces, permettant ainsi de visualiser les variations de chaleur. Ces caméras sont souvent utilisées pour détecter des anomalies thermiques, surveiller la performance des équipements ou localiser des sources de chaleur dans l’obscurité. Dans le cas de travaux d’isolation à prévoir, elles aident les professionnels et les particuliers à connaître les points les plus concernés par les pertes de chaleur, et par conséquent, à agir pour les contenir, voire les supprimer.

Le prêt de caméra thermique, oui mais…

Le site Améliorons la Ville, créateur de conférences pour la transition énergétique, alerte sur les prêts de caméras thermiques par les communes, qui se multiplient. Si l’objectif semble intéressant et légitime puisqu’il vise à aider les particuliers à isoler leurs habitations, les spécialistes mettent aussi en garde sur l’utilisation de ces petites caméras. En effet, elles sont assez nouvelles dans le paysage énergétique et les professionnels eux-mêmes se forment actuellement à l’interprétation de leurs résultats (architectes, artisans, etc). « Cela exige de connaître les propriétés liées à l’outil et avoir des connaissances sur le comportement thermique, aéraulique et hydraulique du bâti, mais également de maîtriser les nombreux pièges qui peuvent totalement modifier les résultats », peut-on lire sur le site. De plus, si la caméra thermique peut donner des indications, les seules photographies obtenues ne permettront jamais de savoir avec exactitude quels sont les travaux à entreprendre. Pour ces experts, les dérives possibles sont :

Inquiéter, à tort, les propriétaires concernés ou à l’inverse le rassurer alors qu’il y a bien des déperditions thermiques.

Permettre à des entrepreneurs peu scrupuleux de proposer des travaux qui ne seraient pas forcément nécessaires dans l’immédiat.

Engager des travaux qui ne résoudraient qu’une partie des déperditions de chaleur relevées.

En conséquence, les spécialistes conseillent lors de l’interprétation des résultats de noter quelques éléments importants : conditions météorologiques, températures à la prise de vue, heure et caractéristiques techniques de la caméra utilisée.

Quelques communes concernées ?

Les communes ou agglomérations qui prêtent des caméras thermiques existent, mais elles sont encore peu nombreuses. Découvrez quatre sites qui proposent ce service :

Ville de Puteaux (92) : le service Environnement-Développement durable met gratuitement à votre disposition une caméra thermique. Le prêt est gratuit et d’une durée maximale de 48 h. Réservations auprès du service Environnement et Développement durable : 01 41 44 99 82 /agenda2030@mairie-puteaux.fr

Ville d’Eaubonne (95) : Pour vous aider à identifier les zones de perte de chaleur dans votre logement, la Ville d’Eaubonne met gratuitement à votre disposition deux caméras thermiques du 1ᵉʳ novembre au 1ᵉʳ avril. La durée du prêt est de 3 jours au maximum. Les emprunteurs devront déposer un chèque de caution de 500 € à l’ordre du Trésor Public. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Agglomération Cœur Essonne (91) : le prêt de caméra thermique est réservé aux habitants de Cœur d’Essonne Agglomération. La réservation pourra vous être refusée sur place s’il s’avère que vous résidez en dehors des 21 communes de l’Agglomération. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Service Eco Habitat, Montargis (45) : Le service public local de la rénovation énergétique du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) Gâtinais montargois propose des mallettes d’outils de mesures diverses. Le prêt de ces équipements est gratuit, sur réservation au 02 38 92 10 58, pour une durée d’une à deux semaines. Il vous sera simplement réclamé un chèque de caution, non encaissé et restitué au retour du matériel en bon état. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Votre commune prête des caméras thermiques ? Vous pouvez nous en informer en nous envoyant le lien du site à nathalie@neozone.org, nous l'ajouterons à cette liste.