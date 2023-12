Isolation : le rideau de porte magnétique, un dispositif simple et efficace pour réduire vos pertes de chaleur

Cette année, l’isolation des maisons tient une place importante dans les médias. Encouragée par certaines aides de l’État, une bonne isolation est la clé pour réaliser des économies de chauffage. Cependant, la rénovation énergétique totale d’une maison demande un investissement majeur et souvent de gros travaux. Il existe de petites astuces pour limiter les dégâts et isoler tous les portes d’une maison. Découvrez comment les rideaux de porte isolants magnétiques peuvent vous faire économiser sur votre facture, mais surtout créer un rempart contre le froid. Recommandés pour les portes de services, portes de garage ou même porte d’entrées, ils s’installent à l’intérieur comme à l’extérieur en un tournemain. Découverte.

Un rideau isolant magnétique, pourquoi faire ?

Le rideau isolant magnétique est l’une de ces solutions peu onéreuses qui peuvent significativement améliorer le confort intérieur en limitant les variations de température. L’un des points forts de cet accessoire réside dans sa fermeture automatique. Équipé de bandes magnétiques le long de son ouverture, le rideau se referme automatiquement après votre passage. Cette fonctionnalité a pour double avantage de simplifier votre quotidien tout en réduisant les pertes de chaleur potentielles au niveau de la porte. De plus, vous n’avez pas besoin de manipuler le rideau manuellement, il se traverse simplement.

Comment l’installer ?

L’installation est très facile à faire et se réalise en quelques minutes seulement. De plus, il s’adapte à toutes les portes et peut être installé à l’intérieur comme à l’extérieur de la porte. L’installation se fait en le fixant au cadre de la porte à l’aide de velcros. Si le cadre est en bois, l’utilisation des punaises fournies avec le rideau est nécessaire. En quelques étapes simples, vous collez le velcro sur le cadre du rideau isolant et placez l’autre bande sur le cadre de la porte (qui doit être sec et propre), puis collez le rideau. Attention, vous devez prévoir une largeur de 5 cm supplémentaire entre celle de la porte et celle du rideau. Pendant les mois d’hiver, il contribue à maintenir la chaleur à l’intérieur en limitant les courants d’air. En été, il se transforme en une barrière anti-chaleur, préservant la fraîcheur de la pièce. De plus, ce rideau magnétique améliore également l’isolation phonique de la pièce.

Pourquoi est-il efficace ?

Le rideau thermique magnétique se définit comme un « matelas » qui vient s’installer devant vos portes. Il est fabriqué en de matières de haute qualité, avec une surface totalement imperméable, favorable au milieu extérieur. À l’intérieur, on trouve une couche de polyester coton, qui vient faire rempart au froid ou à la chaleur. Léger, il n’entrave pas les passages et se referme seul, puisque son pourtour est équipé d’aimants. Si vous possédez une porte donnant sur un garage non isolé, par exemple, le rideau thermique magnétique peut être une solution économique pour réduire les déperditions de chaleur à cet endroit. Vous pouvez par ailleurs l’utiliser pour les chambres, afin que la chaleur y soit conservée toute la journée, sans nécessairement remonter le thermostat de vos radiateurs. Le rideau thermique magnétique va bloquer l’entrée et la sortie d’air froid par les portes qui, selon l’ADEME, sont responsables d’environ 15 % de pertes de chaleur. Avez-vous déjà essayé cette astuce ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Wothfav Rideau de Porte Isolant Thermique 140 x 240 cm, Rideau de Porte Isolant Thermique Magnétique, Rideau de Porte Anti Froid, Isolant Phonique, Rideau de Porte Épaississant d'hiver pour Cuisine Taille de la Porte : La taille du rideau magnétique isolant thermique est de 140 x 240 cm, ce qui convient à une taille minimale de cadre de porte de 141 cm de large sur 241 cm de haut. Avant... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez