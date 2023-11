Isolation : ce petit appareil (en promotion) peut vous faire économiser des centaines d’euros sur votre chauffage

Une maison bien isolée, c’est l’assurance d’économies réalisées en termes de gaz ou d’électricité, et plus généralement de chauffage. Une bonne isolation passe parfois par le changement de fenêtres, l’installation de peintures isolantes thermiques ou encore l’isolation du chauffe-eau, des tuyaux et de tout ce qui peut provoquer des déperditions de chaleur. Et parfois, vous vous demandez comment vous pourriez faire encore plus d’économies en isolant certains endroits de votre maison. Pour vous aider à y voir plus clair, il existe un petit appareil baptisé caméra thermique, et il pourrait vous faire gagner de l’argent sur vos futures factures. Découverte.

Comment fonctionne une caméra thermique ?

La caméra thermique est un outil qui enregistre les températures de surface d’un bâtiment. En affichant une image colorée des différentes zones analysées, elle permet de déterminer le niveau d’émission thermique de chaque point. Grâce à cette technologie, vous pouvez identifier les fuites de chaleur, orientant ainsi vos projets de rénovation énergétique. Pour expliquer plus simplement son fonctionnement, lorsque vous passerez votre maison à la caméra thermique, un code couleur, généralement rouge, vous indiquera la ou les zones à améliorer pour renforcer votre isolation. Voici deux modèles de caméras thermiques qui pourraient vous aider à y voir plus clair. Attention, si vous vivez dans ce que l’on qualifie de « passoire thermique », vous risquez d’être très surpris par la couleur rouge qui s’affichera partout ou presque.

La caméra thermique VEVOR infrarouge

La caméra thermique infrarouge VEVOR propose des performances exceptionnelles pour diverses applications. Dotée d’une impressionnante résolution infrarouge de 60 × 60 pixels (3 600 pixels au total) et d’un écran de 7,11 cm, cette caméra propose des images cristallines et des couleurs vives pour une analyse précise de l’environnement. Avec une fréquence de capture d’image de 9 Hz, elle convertit la chaleur infrarouge en images visibles, permettant d’analyser les différences de température de manière spatiale. La plage de température de -20 °C à 500 °C couvre la plupart des besoins, tandis que la sensibilité thermique de 0,15 °C et la précision de mesure de ±2 % (±1 % pour les applications humaines) garantissent une grande précision. La connectivité avec un ordinateur est possible via un câble USB. Actuellement, elle bénéficie d’une réduction de 13 % sur Amazon, au prix de 173,99 €* au lieu de 199,99 €.

La caméra thermique KAIWEETS

La caméra thermique KAIWEETS procure une haute définition avec une résolution IR de 256 × 192 pixels, un taux de rafraîchissement de 25 Hz et une large plage de températures de -20 °C à 550 °C (-4°F à 1022°F). Elle garantit des mesures précises avec une sensibilité thermique ≤ 50 mK. La caméra propose trois modes d’image, y compris Fusion Infrarouge/Lumière Visible/Lumière Double, proposant des images nettes et complètes. Son écran couleur de 3,2 pouces affiche des images en lumière visible à une résolution de 640 × 480, permettant de voir le spectre complet des images.

De plus, elle permet l’enregistrement de photos et de vidéos, ainsi que le choix parmi cinq palettes de couleurs pour constater les différences de température. La caméra thermique peut être connectée à un PC Windows via USB pour une analyse en ligne, une détection en temps réel des changements de température de l’objet et des mesures de température de surface de lignes de points. Actuellement, cette caméra bénéficie d’un code de réduction de 50 €, et est donc vendue au prix de 249,99 €** au lieu de 299,99 € sur Amazon. Que pensez-vous de ce bon plan ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.

