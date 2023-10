L’armée ukrainienne invente une « cape d’invisibilité » qui rend les soldats indétectables aux caméras thermiques

L’armée ukrainienne affirme avoir mis au point une cape d’invisibilité unique en son genre. Le dispositif a été créé afin de rendre les combattants invisibles aux caméras thermiques et aux drones dans l’obscurité. L’information a été révélée par Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre ukrainien pour l’innovation, l’éducation, la science et le développement technologique et ministre de la Transformation numérique. Selon lui, le manteau bloque le rayonnement de la chaleur. « Avez-vous déjà entendu parler des capes d’invisibilité dans les contes de fées ? Eh bien, les Ukrainiens ont réussi. La cape bloque le rayonnement thermique et rend les défenseurs invisibles aux caméras thermiques russes », explique le Vice-Premier ministre chargé de l’innovation sur X (anciennement Twitter).

Rendre les soldats invisibles à l’ennemi

D’après le haut responsable, l’accessoire nouvellement créé joue un rôle clé en rendant les combattants invisibles à l’ennemi. Cela donne un avantage de taille, sur leurs adversaires, aux membres des forces spéciales ukrainiennes qui combattent sur le terrain. En effet, pour attaquer la nuit, le camp adverse utilise des caméras thermiques et des drones capables de voir dans l’obscurité. Désormais, les troupes ukrainiennes ont donc à leur disposition une solution efficace pour se camoufler la nuit.

Have u ever read about invisibility cloaks in fairy tales? Well, Ukrainians made it. The cloak blocks heat radiation & makes defenders invisible to Russian thermal cameras. It will help our soldiers work effectively during the night. Miltech magic supported by @Brave1ua cluster. pic.twitter.com/7OIE4Ciq2c — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) October 4, 2023

Un manteau compact et léger

En plus de servir pour le camouflage, la cape d’invisibilité protège les combattants de la pluie et des températures élevées. De plus, elle pèse moins de 3 kg. L’accessoire promet ainsi d’être facile à transporter et à ranger par sa légèreté et sa compacité. Ce qui est également intéressant, c’est que Mykhailo Fedorov a mis en ligne une vidéo montrant l’efficacité du dispositif. Les autorités ukrainiennes ont annoncé avoir commencé la distribution du manteau auprès des membres des forces spéciales. « Il (NDLR le manteau) est compact et léger – il ne pèse pas plus de 2,5 kg. Il procure une protection efficace contre la pluie et la neige. De plus, l’imperméable protège contre les températures élevées », a expliqué Mykhailo Fedorov.

Sauver la vie des militaires

« La cape d’invisibilité n’est qu’une des inventions qui aideront à sauver la vie de nos soldats au front », a souligné le vice-premier ministre ukrainien. Effectivement, ce n’est pas la première fois que l’armée de l’Ukraine adopte une approche pour le moins originale pour avancer sur le front tout en préservant la vie de ses soldats.

Récemment, il a été prouvé que le clan de Volodymyr Zelensky utilisait des drones en papier de fabrication australienne pour attaquer des cibles russes. Concrètement, il s'agit d'aéronefs sans pilote fabriqués par la firme australienne SYPAQ. Ils ont une portée de 120 km et peuvent voler en moyenne à 60 km/h. Mieux encore, ces appareils sont conçus pour pouvoir transporter jusqu'à 5 kg de fret. Habituellement, ils sont utilisés pour la livraison de colis, mais dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, tous les moyens sont bons pour neutraliser les infrastructures russes.