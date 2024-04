Guide d’achat : comment choisir une carabine à plomb ?

Débutant ou tireur averti, vous trouverez sûrement une carabine à plomb adaptée à vos besoins. Vous envisagez de faire des tirs de loisirs dans votre jardin ou de vous entraîner dans un club de tir ? Le choix de votre arme ne doit pas se faire au hasard. En effet, vos performances et votre sécurité en dépendent. Outre les précautions relatives à la puissance, d’ailleurs très réglementée en France, la catégorie à laquelle la carabine à plomb appartient est aussi un critère important à prendre en considération. Aussi, devriez-vous opter pour une carabine CO2, PCP ou de type break barrel ? Qu’en dit la législation en France sur l’achat de cette arme ? Focus sur ces tous ses critères essentiels pour vous aider à faire le bon choix ! C’est parti !

Quels sont les différents types de carabines à plomb ?

Les carabines à plomb sont classées en trois principaux types, chacun se distinguant par son fonctionnement et ses spécificité. D’abord, il y a la carabine de type break barrel. Elle embarque un système à ressort ou à piston. C’est le mécanisme le plus ancien, qu’on retrouvait souvent dans les fêtes foraines de notre enfance. Son principe de fonctionnement se maîtrise facilement et elle présente un bon rapport qualité/prix. Un autre avantage est que vous n’avez pas besoin de « consommable » autre que les munitions. Quant au modèle CO2, il est utilisé avec des cartouches CO2 jetables. Il est réputé pour sa facilité de rechargement. Enfin, les carabines PCP, les plus puissantes, fonctionnent à l’air pré-comprimé. Elle sont dotées d’une technologie de réarmement rapide. Notez que cette dernière offre le plus de précision. En effet, elles sont équipés d’un canon fixe et d’une grande capacité de tir. De plus, elles sont parfaites pour les débutants, car elles ne génèrent pas de vibration ni de bruit pendant le tir. Avant chaque utilisation, vous devez remplir le réservoir avec une pompe PCP haute pression.

Les différentes pratiques

Avant de porter votre choix sur un modèle précis, Crosman, FX Airguns, Donny FL ou encore JSB, il existe de nombreuses marques aujourd’hui, il est essentiel de prendre en compte le type de pratique que vous souhaitez exercer. Chaque discipline exige du matériel, et un lieu de tir spécifique et adapter. Voici les quatre pratiques les plus fréquentes.

Le tir dans un lieu privé (jardin, hangar, etc.) : Cette pratique implique de s’exercer au tir dans un espace privé comme un jardin. Il est essentiel d’en informer le voisinage préalablement pour éviter toute surprise. Très important, vérifiez les angles de tir pour éviter « les balles perdues ». Les cibles peuvent être fixes, mobiles ou métalliques et suffisamment robustes pour arrêter le projectile. Bref, vous devrez prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer qu’aucun plomb ne puisse sortir de votre terrain (retours et « ricochets »). Le plinking (ou funshoot) : ce type de tir est plus récréatif et surtout beaucoup moins exigeant en termes de matériel. Vous pouvez tirer sur des canettes ou des bouteilles. Ce type de pratique nécessite une carabine ou un pistolet à plomb standard ! Le tir longue distance : cette pratique implique de tirer sur des cibles situées à plus de 25 mètres. Évidemment, il est nécessaire d’avoir une carabine à plomb spécialement conçue pour tirer à cette distance. Le tir dit sportif : cette discipline se déroule généralement dans des fédérations de tir et/ou un club de tir officiel. Les compétiteurs « professionnels » s’y entrainent et utilisent des carabines à plomb de 7,5 joules.

Tenez compte de la puissance

La puissance d’une carabine à plomb est comprise entre 6,5 à plus de 50 joules. Bien entendu, la portée des tirs dépend de la puissance de l’arme. Le choix dépend surtout de l’utilisation envisagée, mais aussi de votre expérience. Une puissance en dessous de 10 joules est idéale pour le tir de jardin. C’est le type de carabine idéale pour les tireurs débutants. Sa portée est comprise entre 10 et 15 mètres. Son bruit limité figure parmi ses principaux avantages. Si vous voulez avoir une plus grande portée, misez sur une carabine de 20 joules. Avec une telle puissance, vous effectuerez des tirs tendus avec une grande précision.

Que dit la législation ?

L’achat de la carabine à plomb est très encadré par la loi. Selon le décret n°2013-700, du 30 juillet 2013, les modèles ayant une puissance supérieure à 20 joules appartiennent à la catégorie C, explique le site TOM Airgun. Aussi, vous avez l’obligation de présenter un permis de chasse ou une licence FFTir valide pour l’achat d’une telle arme. Vous devez également la déclarer en préfecture. Concernant les carabines ayant une puissance comprise entre 2 et 20 joules, elles appartiennent à la catégorie D. Ainsi, aucun permis ni déclaration n’est nécessaire. Elles peuvent être achetées par toute personne âgée de plus de 18 ans.

Conclusion

Types d’armes, pratiques, puissances et législation, vous avez tous les éléments en main pour choisir votre carabine à plomb. Même s’il n’y a pas véritablement de « bon choix », il est essentiel de bien étudier votre budget, le ou les types de disciplines que vous souhaitez pratiquer et surtout, être en conformité avec la législation en vigueur. J’allais oublier. Si vous tirez dans votre jardin, mettez en place un système pour récupérer le maximum de plomb après vos tirs afin de ne pas polluer votre terrain. L’utilisation d’un gros aimant après les tirs vous permettra de les collecter rapidement et facilement. Avez-vous déjà pratiqué du tir à la carabine à plomb ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .