La Chine dévoile un engin hypersonique volant à Mach 7 (8 600 km/h) capable de déployer des drones

Dans un contexte géopolitique tendu, l’Académie chinoise de recherche aérodynamique du Guangdong (GARA) a dévoilé lors du salon aéronautique de Zhuhai un prototype d’arme hypersonique à la fois impressionnante et troublante. Baptisé GDF-600, celui-ci est en mesure de lancer d’autres armes bien qu’il soit dépourvu de moteur. En fait, il s’agit d’un boost glide, c’est-à-dire d’un dispositif militaire à propulsion par glissement. L’intérêt de cette conception réside dans le fait qu’il permettrait de frapper plusieurs cibles à partir d’une seule plateforme volante sans équipage à bord. En outre, ses concepteurs avancent que l’engin peut être utilisé dans le cadre d’opérations de guerre électronique et de missions de reconnaissance.

Une vitesse de pointe impressionnante

Bien sûr, sa capacité à se déplacer à des vitesses hypersoniques figure parmi les principaux atouts de cette nouvelle arme développée par la Chine. En effet, il serait en mesure de filer à Mach 7, soit à environ 8 400 km/h, ce qui devrait lui permettre d’échapper aux défenses aériennes de nombreux pays et d’atteindre sa cible rapidement. Pour ce qui est de son autonomie, elle serait de 600 km. On sait aussi que le GDF-600 est capable de voler à une altitude maximale de 40 km. Il est conçu pour être lancé à partir d’un missile balistique ou d’un lanceur de fusée conventionnel.

Une importante masse maximale au décollage

Par ailleurs, le véhicule aérien manœuvrable arbore une conception permettant de l’utiliser pour transporter plusieurs charges à la fois, telles que des missiles et des drones, grâce à sa capacité d’emport de 1,2 tonne et sa masse totale au lancement de 5 tonnes. Fait intéressant, il serait possible d’y attacher jusqu’à cinq types de sous-charges utiles différents, lesquelles pourraient atteindre leurs cibles à des vitesses variées. En parlant de cela, le GDF-600 conviendrait aux missions aériennes, terrestres et maritimes. Comme indiqué plus haut, il s’agit d’une plateforme aérienne manœuvrable. Autant dire qu’il peut changer de direction en plein vol, ce qui devrait le rendre plus précis. Cette capacité peut également s’avérer très utile en cas de combat aéronaval.

Un projet pas totalement nouveau ?

Bien que la GARA n’ait pas fait de commentaires à ce sujet, il semblerait que le GDF-600 soit basé sur le projet MD-22 présenté au salon aéronautique de Zhuhai en 2022. À noter qu’en plus de cette plateforme aérienne innovante, l’édition 2024 de l’évènement a également été marquée par la présentation d’un drone longue portée baptisé Jiu Tian. Conçu par l’entreprise d’État Aviation Industry Corporation of China (AVIC), celui-ci possède une masse maximale au décollage de 10 000 kg et peut déployer des essaims de drones pour lancer des attaques en masse. Une belle avancée pour le domaine militaire aérien, mais ce genre de nouvelle me fait froid dans le dos, pas vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .