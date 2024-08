Didier Crauser développe une invention très prometteuse pour lutter contre le frelon asiatique

La lutte contre le frelon asiatique est essentielle pour protéger nos abeilles. Je ne vous apprends rien ! La première reine fécondée serait arrivée en France, en 2004, cachée dans une poterie importée de la Chine vers le Lot-et-Garonne. Depuis vingt ans, le frelon asiatique envahit la France, et l’Europe, se déplaçant de l’ouest, son point d’ancrage, vers l’est. Les apiculteurs le redoutent et tentent de lutter contre sa prolifération, et pour cause, il est le plus grand prédateur d’abeilles domestiques et sauvages. Un site pour le signaler est même déjà disponible depuis quelques années. Nos pauvres abeilles ignorent encore comment lutter contre leurs bourreaux, alors des chercheurs comme Didier Crauser, imagine des solutions pour détruire les nids. Et, cette fois, je ne vous parlerai pas de pièges maison à fabriquer avec du sirop, de la bière et du vin blanc, mais de drone et de balises, pour une détection précise et efficace. Découverte.

Les travaux de Didier Crauser, chercheur à l’Inrae

Didier Crauser est technicien de recherche exceptionnelle, spécialisé dans la biologie de l’abeille à l’Inrae. Son travail consiste à développer et à exécuter des expérimentations dans le cadre de recherches en biologie de l’abeille domestique. L’impact du dérèglement climatique ou des pesticides sur les abeilles font partie de ces études. Et, bien entendu, les protéger des prédateurs est essentiel dans ses études. Pilote de drone certifié, le chercheur de l’Inrae développe depuis quelques années, un système de drone et de balises miniatures pour aider dans la destruction des nids de frelons asiatiques.

Quel est le système imaginé par Didier Crauser ?

Actuellement en test chez certains apiculteurs, le système est composé de petites balises qui s’installent sur les frelons asiatiques directement. Ces balises sont ensuite reliées à un drone, qui suit les frelons jusqu’au nid, où ils retournent plusieurs fois par jour. Ce système, le chercheur le peaufine depuis trois ans et ses balises radio télémétriques (technologie de mesure des distances), pourraient révolutionner la lutte contre cet indésirable frelon asiatique. « La meilleure façon de les éradiquer, c’est de trouver les nids et de les détruire. Le problème, c’est qu’ils sont en hauteur et difficiles à voir », explique le chercheur dans une interview accordée à La France Agricole. Depuis le 22 août, les balises ultra-légères (0,12 g) développées par une start-up française ont été installées sur des frelons asiatiques : un espoir pour les apiculteurs !

Comment les balises ont-elles été mises en place ?

Le plus ardu dans cette approche est probablement d’attraper des frelons asiatiques vivants pour installer les balises. Didier Crauser livre la technique utilisée dans son interview. « On se positionne devant les ruches et on attrape un ou plusieurs frelons à l’aide d’un filet à papillons. On étourdit ensuite les insectes avec du CO2 pour leur coller une balise sous l’abdomen ». Le drone récupère le signal puis indique la localisation exacte du nid de frelons. Les apiculteurs peuvent ensuite faire appel à une société spécialisée pour détruire le nid complet au lieu d’attraper quelques frelons asiatiques dans un piège.

Lutte contre le frelon asiatique : Didier Crauser, technicien @INRAE_France de l'unité Abeilles & Environnement met au point un dispositif de balises radio télémétriques collées sur les frelons et couplées avec un drone, pour détruire les nids 🐝🧑‍🔬https://t.co/8LKQf8vFjI — INRAE Abeilles (@INRAE_ABEILLES) August 22, 2024

Quant au coût pour les apiculteurs, il sera d’approximativement 60 € par balise lors d’une commercialisation espérée en 2026. Si la balise reste accessible, le coût du drone pourrait atteindre, lui, des sommes plus importantes. Néanmoins, il est possible après des tests concluants que l’Inrae puisse mettre en œuvre des partenariats avec des entreprises spécialisées dans la destruction des nids. Et, vous ? Pensez-vous que cette solution soit celle d’une tranquillité retrouvée pour nos chères abeilles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .