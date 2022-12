Ces entreprises utilisent des drones « thermographiques » pour détecter les nids de frelons asiatiques

Depuis leur arrivée sur le territoire français en 2004, les frelons asiatiques ou Vespa velutina représentent une menace pour l’apiculture, mais également pour la population. En effet, ces insectes venus d’Asie s’attaquent aux ruches pour consommer les abeilles. Leur piqûre est aussi dangereuse pour l’homme puisqu’elle peut être fatale. De nombreux spécialistes essayent aujourd’hui de trouver les moyens d’éliminer ces envahisseurs. Mais avant de pouvoir le faire, il faut d’abord les trouver. C’est dans ce contexte que des experts et des entreprises adoptent des solutions innovantes pour détecter les nids de frelons asiatiques. L’entreprise AIRD’ECO-Drone se sert d’une méthode qui allie des drones et des caméras thermiques pour repérer ces derniers.

Combiner des drones avec des caméras thermiques

Le programme Bees for Life fait partie des projets dans lesquels AIRD’ECO-Drone est activement engagée. L’entreprise a apporté son expertise dans l’utilisation des drones en mettant au point une technique alliant les drones avec des caméras thermiques. Dans une vidéo publiée sur le site web de la société, on peut voir un nid de frelons asiatiques parmi les feuilles d’un arbre tel qu’il est vu par la caméra thermique du drone. D’après les images capturées par la caméra, le nid en pleine activité a une température dépassant les 20 °C.

Le programme Bees for Life

L’objectif du programme Bees for Life est de fournir des solutions aux collectivités et aux apiculteurs face à la menace que représentent les frelons asiatiques. Ces solutions seront proposées à travers une application dédiée à la signalisation, le diagnostic et la destruction des nids de frelons asiatiques. L’application en question va se baser sur des données scientifiques et pratiques. Ces dernières incluent entre autres la cartographie des nids, la connaissance des nids, la reconnaissance automatisée sur les images thermiques ou encore l’élaboration d’un référentiel de destructeurs qualifiés.

Une innovation dans la chasse aux frelons asiatiques

D’autres sociétés se servent également de la combinaison des drones et des caméras thermiques pour détecter les nids de frelons asiatiques. C’est le cas de l’entreprise Landes Guêpes Frelons dirigée par Étienne qui gère, par ailleurs la chaîne YouTube Etienne LGF. Dans une vidéo, Étienne décrit le test que son équipe et lui ont effectué avec un drone thermographique. Lors de l’essai, ils ont utilisé un drone DJI Mavic 2 Enterprise Dual, équipé d’une caméra classique et d’une caméra infrarouge. Ils ont voulu savoir si l’on pouvait efficacement détecter un gros nid dans un arbre à l’aide de cette technologie innovante. Au début du test, la température à l’extérieur était d’environ 10 °C tandis que celle de l’intérieur d’un nid est comprise entre 28 et 30 °C. Les premières images ont bien montré le nid qui se distinguait par sa température plus élevée que celle des feuilles des arbres. Toutefois, la température extérieure est un peu plus tard montée à 15 °C. Ce qui a rendu difficile la détection du nid avec la caméra infrarouge.