Isolation : une entreprise réalise (gratuitement) un diagnostic de performance énergétique avec des drones

Nous entendons souvent parler de « passoire thermique » ou de « passoire énergétique », des termes utilisés pour désigner des habitations souvent mal isolées et, donc, très énergivores. Lutter contre les passoires thermiques est une priorité des autorités qui, depuis plusieurs années, proposent différentes aides de l’État permettant d’isoler son habitation. Cependant, un problème se pose : nous avons fréquemment conscience de vivre dans une maison mal isolée (vieilles fenêtres, murs en pierre, toiture ancienne), mais il est très délicat d’identifier les endroits qui laissent le plus « sortir la chaleur » ou « entrer le froid » ! Pour les habitants de l’agglomération Carnelle Pays-de-France (95), il est désormais possible de savoir gratuitement si l’on vit dans une passoire thermique grâce à des drones, explique le site La Gazette Val-d’Oise. Explications.

Qu’est-ce qu’une passoire thermique ?

En France, près de 5,2 millions de logements catégorisés en tant que passoires thermiques, précise le site Effy. Toutefois, pensez à bien faire la différence entre une passoire thermique et un logement insalubre. Si la plupart des logements insalubres sont des passoires thermiques, l’inverse n’est pas toujours le cas. Une passoire thermique peut être tout à fait saine, propre et accueillante, mais elle est généralement très mal isolée. En France, c’est le diagnostic de performance énergétique (DPE) qui permet de renseigner sur la performance énergétique et climatique d’un logement ou d’un bâtiment. Avec des lettres allant de A, la plus économique, à G : la moins économique.

Généralement, les passoires énergétiques se classent en les lettres F et G. En France, cela concerne surtout des maisons construites avant les années 1970, puisque la réglementation en matière d’isolation date de 1978. Devant être réalisé par un professionnel certifié, le diagnostic de performance énergétique coûte entre 100 et 250 € selon l’agence de la transition écologique dévoile l’Ademe.

Dans le Val-d’Oise, le DPE est donc gratuit ?

Depuis le 30 novembre dernier, les habitants de l’agglomération Carnelle Pays-de-France qui réunit 19 communes du Val-d’Oise rassemblant 33 000 habitants, peuvent bénéficier d’une analyse thermographique des habitations par drone. Financée par la communauté de communes, cette initiative permet aux habitants de profiter gratuitement d’une analyse thermographique, si précieuse lorsque l’on est dans le doute vis-à-vis de son DPE. Cette analyse est ralisée par l’entreprise partenaire mandatée par l’agglo Lcom-drone. Son gérant explique qu’ils peuvent facilement identifier les déperditions de chaleur via des drones munis de capteur de chaleur. Une technique innovante pour analyser des endroits spécifiques comme sur une toiture ou sur des fenêtres.

Pourquoi cette démarche ?

Jean-Marie Bontemps, en charge de l’environnement, explique que cette démarche s’inscrit dans une convention signée avec Val-d’Oise Rénov’ et qu’elle contribue à réduire l’impact des passoires thermiques sur l’environnement et sur les dépenses énergétiques. Cette initiative financée par l’Agglomération, mais aussi par les communes, devrait permettre aux habitants de savoir sur quels secteurs engager leurs futurs travaux d’isolation.

Et peut-être découvrir que des fenêtres fraîchement changées ne sont pas aussi efficaces que prévu, comme cela est arrivé à un habitant de l’agglomération. Pendant plus d’un an, les drones survoleront donc les communes de l’agglo, notamment par temps couvert (en revanche sans pluie), le moment idéal pour repérer les zones concernées par les déperditions de chaleur. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Icom-Drone.fr.