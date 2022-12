Déperdition thermique : l’invention d’une bande en silicone pour isoler efficacement les bas de portes

À cause du chauffage, l’hiver est la période durant laquelle les ménages français consomment le plus d’énergie. Mais crise énergétique et flambée des prix obligent, on doit réfléchir à deux fois avant de monter son thermostat d’un degré ! Afin de ne pas compromettre le confort, il existe des solutions simples pour renforcer le chauffage : le calfeutrage des portes. Avec les fenêtres, ces dernières sont l’une des principales sources de déperdition thermique, d’où l’importance de leur isolation. Sur Amazon, vous trouverez des bandes étanches en silicone pour calfeutrer les bas de portes.

Confort et économie

Calfeutrer une porte est un moyen d’optimiser le confort thermique intérieur de sa maison. En hiver, la bande en silicone vous permet effectivement de maintenir une pièce à la bonne température en évitant les pertes de chaleur à travers les bas de portes. Par la même occasion, vous réaliserez de l’économie sur votre facture énergétique. Il faut savoir que la déperdition thermique conduit à solliciter davantage son appareil de chauffage. Par conséquent, le fait d’augmenter la température de la chaudière augmente les coûts des factures. Vous pourrez éviter tout cela en limitant les pertes de chaleur grâce à divers moyens, dont le calfeutrage de portes.

Par temps chaud, cette solution empêche également la chaleur extérieure de s’infiltrer. Cette fois-ci, elle sera intéressante, car elle contribue à maintenir la fraîcheur de la pièce. Votre système de climatisation peut ainsi être efficace à 100 %. En plus de régler le confort thermique, le calfeutrage permet par ailleurs de profiter d’un autre type de confort, puisque le système lutte contre certains insectes et rongeurs. Les bas de portes sont parfois une issue favorable à l’entrée des petites bêtes provenant de l’extérieur : cafards, fourmis, souris, etc. Le calfeutrage bloque ainsi leur passage. Il faut savoir que la bande ci-proposée comble une petite espace de 0 à 28 mm.

Une solution simple d’application

Le calfeutrage nécessite occasionnellement l’intervention d’un professionnel, mais dans le cas des bandes en silicone, une personne lambda peut faire le travail. En effet, le produit a l’avantage d’être extrêmement souple, favorisant sa manipulation. Par ailleurs, il peut être appliqué partout, dans n’importe quelle pièce de la maison, même dans la salle de bains. Cette bande pour calfeutrage de chez Amazon est bien résistante à l’humidité.

Les étapes à suivre pour la mettre en place sont si faciles. Commencez par bien nettoyer la porte. Si besoin est, grattez légèrement les zones abimées. Ensuite, vous devez découper une longueur égale à celle de la largeur de la porte à calfeutrer. Une fois cela fait, il ne vous reste plus qu’à enlever le film derrière la bande et à coller l’accessoire sur l’endroit prévu. La colle est conçue afin de tenir dans le temps.