Il invente un ingénieux système de climatisation à base de terre cuite, écologique et sans électricité

La terre cuite est un matériau utilisé depuis la nuit des temps pour conserver les denrées au frais, ou pour arroser les cultures avec les ollas ou oyats… Ce matériau possède l’étonnante capacité de refroidir par évaporation et de réguler naturellement les températures, sans consommer d’énergie. C’est en se basant sur ce principe que l’entreprise Nave a inventé un système de climatisation, relativement durable qui ne produit aucune émission polluante. Même si les mots à la mode sont plutôt chauffage, poêle à bois ou pellets en ce moment, rien n’empêche de découvrir un système de climatisation ingénieux. Découverte !

D’où vient cette idée ?

Le concepteur de cette climatisation baptisée Nave s’inspire en fait d’un récipient d’eau traditionnel en terre cuite que l’on suspend au plafond pour refroidir l’eau et rafraîchir l’air. La Jara Palestinienne a donc inspiré Yael Issacharov pour concevoir son système de climatisation écologique. Pour le transposer sur de plus grandes surfaces, l’inventeur l’a donc agrandi et a complexifié le design avec une pièce d’art sculpturale qui le rend joli, et bien sûr, utile.

Une climatisation très esthétique…

L’inventeur de ce système a créé des unités sur pied et des unités murales afin de pouvoir les adapter dans n’importe quelle partie de la maison. Il se met à fonctionner dès que de l’eau est versée ou récupérée dans sa structure interne qui est creuse. Conçu pour être personnalisable et modulaire, Nave s’intègre parfaitement aux espaces grâce à son design unique d’inspiration arabisante. Les motifs des grilles sont un clin d’œil majeur aux origines arabes de la Nef, et apportent une véritable touche esthétisme dans la pièce qui accueille la structure.

Comment ça marche ?

Le fonctionnement de la Nave est finalement très simple: l’eau contenue dans la structure interne creuse se déplace vers l’extérieure au travers des parois poreuses en terre cuite. Avec la chaleur de l’air, elle s’évapore et se transforme en vapeur d’eau. Cette réaction permet d’absorber la chaleur de l’air environnant, refroidissant l’eau, la matière elle-même et par conséquent, l’air de la pièce. Le tout fonctionne évidemment sans électricité ni électronique et a déjà trouvé sa place dans certaines stations de métro ainsi que dans de petits appartements. Ce système a également reçu le prix A’ Design Award en 2022, qui récompense les meilleurs travaux de conception au monde.

Quelques autres inventions à base de terre cuite…

Comme dit précédemment, la terre cuite est utilisée depuis toujours pour ses capacités de rafraîchissement… Les ollas (oyats) en sont l’un des exemples les plus frappants et sont utilisés pour arroser les plantes de manière économique. Pour fabriquer un oyat, c’est très simple puisqu’il suffit d’enterrer un pot en terre cuite (sans trou au fond) dans un parterre de fleurs, de le fermer en surface puis de le remplir tous les 15 jours environ. Vos plantes viendront elles-mêmes se servir, réduisant ainsi le stress hydrique. Découvrez ou redécouvrez cette incroyable maison en terre cuite de 500 m², la Terra Cota, une réalisation de l’architecte colombien Octavio Mendoza, qui a construit cette immense maison en laissant la terre cuite sécher au soleil. Il y aussi la climatisation en terre cuite, économique, écologique et artistique de l’architecte indien Monish Siripurapu. Une marque italienne, Mutina, a également inventé des briques en terre cuite, mais en forme d’alvéoles pour qu’elles s’adaptent parfaitement à leur milieu naturel !