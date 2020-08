Canicule : un architecte indien invente une climatisation économique, écologique... et artistique !

La semaine qui vient de s’écouler a été brûlante ! Des températures flirtant avec les 40 degrés, un air lourd et irrespirable et des nuits bien chaudes… Bref, une canicule ! Et de cette canicule, en a découlé une utilisation massive des climatisations à domicile… Pourtant les climatiseurs ne sont pas recommandés à outrance !

Ni pour la santé puisqu’ils véhiculent des bactéries, ni pour l’environnement. Selon une étude, une climatisation consommerait plus d’électricité en quelques jours qu’un réfrigérateur en un an ! Et on ne parle pas des émissions de gaz à effet de serre ! Un architecte indien a peut-être trouvé une alternative aux climatisations électriques !

Il s’appelle Monish Siripurapu, il est architecte et utilise dans ses conceptions une technique traditionnelle de rafraîchissement à base d’argile. De cette utilisation dans son travail, un concept est né : le CoolAnt ! Monish Siripurapu imagine une sorte de ruche géante faite de pots en terre cuite.

Ils taillent et empilent des tubes en terre cuite humidifiés, ce qui rafraîchit instantanément l’air qui s’engouffre dans les tubes. En équipant une usine de New Delhi de cette climatisation naturelle, ils affirment pouvoir rafraîchir l’atmosphère intérieure de 10°C. La technique est écologique mais en plus, elle est artistique !

CoolAnt demande très peu de consommation d’énergie et en s’inspirant des couches alvéolaires d’une ruche, la fraîcheur est conservée par la terre cuite. En perfectionnant son invention par un circuit fermé qui répand et récupère l’eau qui passe au travers des pots, il espère pouvoir l’installer sur des façades entières de futurs immeubles.

Vous pouvez même construire vous-même votre climatisation !

N’est-ce pas là une idée de génie ? Rien de vous empêche d’essayer : quelques pots en terre cuite, un réceptacle, une pompe immergé et une pomme de douche pour humidifier les pots… Une clim’ nature, qui ne vous coûtera pas grand-chose à fabriquer et très peu en énergie !