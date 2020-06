Pourquoi malgré la chaleur, avons-nous du mal à nous passer de draps lorsque l’on dort ?

Le sommeil est essentiel pour notre bien-être et notre santé. Lorsque l’on manque de sommeil, les conséquences se font rapidement sentir : fatigue, courbature, irritabilité, dépression et autres. Cependant, ce n’est pas toujours facile de trouver le sommeil, surtout lorsque l’on sort de ses habitudes.

Beaucoup de personnes ne peuvent pas se passer de draps lorsqu’elles dorment, quelles que soient les conditions climatiques. D’après une étude menée par l’institut de sondage OpinionWay en été 2018, 65% des Français se couvriraient toujours avec un drap ou une couette pour dormir, même en période de chaleur intense.

Pourquoi ? Lorsque l’on ne dort pas, notre corps s’occupe de réguler automatiquement sa température. En revanche, ce n’est pas le cas lorsque nous dormons. De plus, notre température a tendance à diminuer de quelques degrés la nuit. Nous avons ainsi besoin d’une aide extérieure, comme un drap ou une couverture, pour réguler notre température durant les heures de sommeil.

Mais ce n’est pas tout, un facteur psychologique entre également en jeu. Notre cerveau se sert effectivement de cette habitude pour nous signaler qu’il est temps de dormir. C’est pour cela qu’il est difficile pour certaines personnes de s’endormir sans se couvrir. En outre, la couverture nous donne également un sentiment de sécurité découlant de notre petite enfance, durant laquelle nous nous sentions à l’abri au fond du lit pour nous protéger des monstres cachés dans le placard et des éventuels dangers qui pourraient survenir pendant la nuit.

La qualité du linge de lit a une influence sur notre sommeil

La qualité du linge de lit a un impact sur notre qualité de sommeil. D’après le Sondage OpinionWay datant de 2018, six Français sur dix souffriraient de trouble du sommeil. Très souvent, les personnes touchées par ce trouble ont du mal à trouver la température idéale pour dormir. La plupart d’entre elles auraient plus particulièrement des difficultés à trouver sommeil lorsqu’il fait chaud.

Lorsque nous dormons, nous rejetons de la chaleur. Ainsi, il est important de choisir des draps qui ne retiennent pas la chaleur, surtout en été. Pour plus de confort, il est notamment conseillé de troquer les linges fabriqués à partir de matériaux synthétiques (polyester) contre des linges fabriqués avec des matériaux naturels (coton, lin).

D’un côté, les linges en matériaux synthétiques sont proposés à des prix plus attractifs. Cependant, ces derniers nous donnent une sensation de surchauffe en emprisonnant la chaleur. Et de l’autre, les linges en matériaux naturels sont plus coûteux, mais proposent un meilleur confort. Ils sont effectivement plus respirants, ce qui génère plus de fraicheur en été.

Photo de Elena Helade / Shutterstock

Photo de couverture De fizkes / Shutterstock