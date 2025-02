Quelle est la différence entre une clémentine et une mandarine, comment les différencier ?

Sur le marché, en cette fin d’hiver, s’affichent des étals remplis d’oranges, de mandarines et de clémentines… C’est la « pleine saison » de ces agrumes, stars des corbeilles de fruits festives et hivernales. Lorsque j’étais enfant, ma grand-mère n’ajoutait pas de chocolat à nos cadeaux, mais des clémentines… de Corse, les meilleures selon elle. J’adore l’explosion en bouche lorsque je croque un quartier de mandarine, ou de clémentine ! J’achète les deux, sans vraiment connaître la différence entre la mandarine et la clémentine. Pourtant, ces deux fruits cachent des histoires fascinantes, des particularités botaniques intéressantes, et même des vertus insoupçonnées, notamment pour nous aider à mieux dormir ! Vous souhaitez connaître cette différence ? Allez, je vous embarque à la découverte de ces délicieux agrumes !

La clémentine : l’étoile des marchés d’hiver

Ah, la clémentine corse ! Impossible de ne pas la mentionner lorsqu’on parle de ce petit agrume. Avec son label IGP (Indication Géographique Protégée), elle est devenue une véritable star des paniers hivernaux. Ce fruit, à la peau fine et brillante, cache une chair juteuse, sucrée et légèrement acidulée. Ce que j’aime particulièrement chez elle ? De plus, elle est (presque) toujours sans pépins et s’épluche avec une facilité déconcertante. Idéale pour une petite pause vitaminée entre deux réunions ou comme goûter pour les enfants ! En réalité, la clémentine est un fruit hybride, qui doit son nom au frère Clément, qui aurait, par hasard (ou pas) croisé un mandarinier avec un bigaradier. La clémentine est donc, normalement, sans pépins, ce qui n’est pas le cas de sa « cousine » la mandarine.

La mandarine : la douceur originelle

La première différence réside en conséquence dans la « non-présence » de pépins dans la clémentine et non dans la mandarine. Cependant, ce n’est pas la seule différence. En effet, la mandarine, est plus sucrée et moins acide que la clémentine ! Son problème étant qu’elle contient souvent beaucoup de pépins. Botaniquement parlant, la mandarine arrive également à maturité un peu plus tard que la clémentine, on la trouve plutôt au mois de janvier. Il y a donc fort à parier que pour les fêtes de fin d’année, vous dégustiez des clémentines plutôt que des mandarines. Mais, vous prolongerez le plaisir sucré en achetant des mandarines après les fêtes !

Mon astuce bonus : la mandarine en huile essentielle, votre alliée pour un sommeil paisible

J’ai toujours une petite fiole d’huile essentielle de mandarine ou de mandarinier dans le tiroir de ma table de nuit. Et, mes enfants avaient le droit à un petit massage de la plante des pieds avec de l’huile essentielle de mandarine lorsqu’ils étaient petits ! Cette huile est reconnue comme une aide naturelle à l’endormissement, mais vous pouvez aussi glisser des épluchures de ce fruit sous votre oreiller ! Ainsi, quelques gouttes d’huile essentielle de mandarine douce sur mon oreiller ou dans un diffuseur, et c’est l’assurance d’un endormissement rapide.

En effet, grâce à ses propriétés calmantes et relaxantes, elle apaise le système nerveux et facilite l’endormissement. Néanmoins, comme toutes les huiles essentielles, la mandarine doit être utilisée avec précaution chez les enfants ou les femmes enceintes. Et vous, êtes-vous plutôt team clémentine ou team mandarine ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

