Lemon Melon, l’invention d’un nouveau fruit hybride, à mi-chemin entre le citron et le melon

« Salade de fruits, jolie, jolie, jolie » ! Cette très ancienne chanson de Bourvil, nous l’avons tous entendue un jour ou l’autre. Elle fleure bon l’été, les goûts sucrés de la fraise, de la pêche, du melon ou encore de la pastèque ! Fruits du verger ou fruits exotiques, il existe de nombreux fruits que l’on peut déguster en été, mais ce sont toujours les mêmes ! Mis à part, si vous partez en vacances vers des destinations plus exotiques, pour découvrir les fruits du dragon ou de la passion, le choix est assez limité. Au Japon, les agriculteurs aiment concevoir de nouveaux fruits aux saveurs inattendues. Cette année, ils ont mis en vente le premier Lemon Melon et, apparemment, c’est un succès dans le pays. Découverte de ce nouveau fruit original. Petite précision : il faudra vous envoler pour le Japon, si vous espérez le déguster avant que les stocks ne soient épuisés !

Qui a inventé le Lemon Melon ?

Une fois n’est pas coutume, cette invention ne vient pas d’un grand groupe agroalimentaire, mais d’une petite coopérative de cinq agriculteurs de la région d’Hokkaido, au Japon. Regroupés dans une petite entreprise baptisée Suntory FlowErs, ils cultivent désormais un fruit hybride né de la combinaison de variétés de melons importées avec des citrons pour une expérience gustative hors norme. Avec sa texture croquante évoquant une poire et sa douceur mûre rappelant les melons Yubari, le Lemon Melon promet de ravir les papilles des amateurs de fruits exquis. Ce fruit rare et recherché est actuellement cultivé en quantités limitées par cinq agriculteurs et se présente sous la forme d’une pastèque, sans rayure, dont l’intérieur n’est pas orangé, mais d’un blanc éclatant.

Un travail de plusieurs années pour parvenir à ce résultat !

Suntory Flowers, la société d’horticulture japonaise à l’origine de cette création fruitière, a sélectionné soigneusement les variétés de melons importées, puis les a améliorées au fil des cinq dernières années. En mélangeant ces melons spéciaux avec des citrons, ils ont réussi à obtenir le “Lemon Melon” tant attendu. Le “Lemon Melon” incarne le savoir-faire des agriculteurs d’Hokkaido et la recherche constante de nouvelles saveurs et expériences gustatives au Japon. Il est également le reflet de l’engagement de l’entreprise pour l’innovation et la création de produits de qualité supérieure. Cette année marque la première fois où elle peut commercialiser ce fruit exquis. Dans les supermarchés de Sapporo, les citrons melon se vendent au prix de 20 € pièce, ce qui n’est évidemment pas donné ! Cette année, les producteurs prévoient de cultiver environ 3 800 citrons melon, qui seront disponibles dans les supermarchés de Sapporo jusqu’à la fin du mois d’août. Plus d’informations : suntoryflowers.blog.suntory.co.jp

Un autre fruit hybride ? La pomate

Dans le même ordre d’idée, mais peut-être au goût un peu moins sucré, nous avons la Pomate ! Une invention dont la création est assez controversée, accordée à Georg Melchers, biologiste allemand ou à Inca Lewen-Dörr, issus tous deux de l’institut Max Planck de biologie de Tübingen. D’autres sources accordent l’invention de la pomate à des chercheurs californiens, en 2003. Toujours est-il que cette pomate a été inventée pour pouvoir cultiver plus de légumes dans des endroits restreints. La racine donne des pommes de terre, tandis que le pied de la plante produit des tomates. Une invention originale à découvrir ou à redécouvrir ici.