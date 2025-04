Musa acuminata : il existe une variété de bananes rouges au goût très sucré et crémeux

Connaissez-vous la banane rouge ? Ce fruit surprenant, que j’ai découvert lors d’un reportage de 10 jours en Martinique, est une vraie petite pépite gourmande. Nous vous avions déjà parlé de la banane bleue aux saveurs de vanille dans cet article. Affichée de 3 à 5 € le kilo sur les étals de la Martinique, elle est prisée pour sa saveur douce rappelant à la fois la framboise et la mangue. Un fruit à découvrir absolument, surtout que ses vertus pour la santé sont nombreuses ! Je vous embarque pour une explosion de saveurs, à la découverte de la banane rouge de Martinique. C’est parti, vous allez saliver !

Quelle est la meilleure saison pour savourer la banane rouge ?

La banane rouge est disponible principalement de septembre à février, mais on la trouve encore en avril, puisque j’ai pu la déguster ! Parfaite pour ajouter un peu de soleil à nos hivers parfois un peu moroses ! Néanmoins, comme tout fruit de saison, la déguster au bon moment est une démarche à la fois écologique et savoureuse : les circuits courts sont privilégiés, et les vitamines mieux préservées. Lors de mon séjour en Martinique, j’ai pu constater que la banane rouge est présente sur pratiquement tous les étals des marchés. Impossible de la manquer ! Et bien sûr, je n’ai pas résisté à la tentation : je l’ai goûtée sur place, nature, ainsi qu’en dessert local. Une véritable explosion de saveurs sucrées et parfumées.

Comment choisir et conserver les bananes rouges ?

Pour profiter pleinement de leur parfum sucré, il vaut mieux choisir des bananes rouges bien mûres. Comment les reconnaître ? Cherchez les petites taches sur la peau : c’est bon signe ! Si la banane est encore verte, elle sera plutôt acide et moins savoureuse. Une fois à la maison, pensez à les conserver à température ambiante, mais pas en dessous de 10 °C sous peine de voir apparaître des taches brunes disgracieuses. Et, pour les amateurs de faits insolites : en Amérique Centrale, le jus de banane rouge est considéré comme un… aphrodisiaque naturel ! Rien que ça.

Valeurs nutritionnelles de la banane rouge (pour 100 g)

Éléments Quantité % des RNJ Calories 127 kcal 2,1 % Lipides 0,6 g 0,6 % Glucides 29,0 g 16,1 % dont sucres 14,0 g 56,0 % Fibres 3,0 g 10,0 % Protéines 1,3 g 2,6 % Sodium 5 mg 0,1 %

Pourquoi intégrer la banane rouge à son alimentation ?

La banane rouge est une mine d’or nutritionnelle. Riche en vitamine B6 (alias pyridoxine), elle contribue à renforcer notre système immunitaire et à favoriser la production de sérotonine, l’hormone du bonheur. Elle contient également du magnésium, idéal pour lutter contre le stress, et du glucose naturel qui aide à recharger nos batteries après un effort. En plus, grâce à sa richesse en fibres, elle participe à une bonne digestion. Après quelques bananes rouges avalées, c’est l’estomac plein, et le corps gorgé d’énergie, que j’ai pu attaquer la visite de cette magnifique île, dont je vous reparlerai bientôt.

Alors, entre saveur exotique et bienfaits santé, que demander de plus ? Et vous, prêt à intégrer la banane rouge dans votre panier cet hiver pour allier plaisir et bien-être ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà dégusté cette banane rouge que j’ai découverte avec ravissement ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .