Importé illégalement en France, ce miel peut « provoquer la mort », alertent les autorités

Vous l’ignorez peut-être, mais malgré mon jeune âge, je passe beaucoup de temps sur les chaînes infos, et je déjeune chaque jour devant le JT ! Peu importe la chaîne, je ne suis pas sectaire et cela dépend des jours ! Cette semaine, j’entends beaucoup parler de miel, mais pas celui de nos chères abeilles. Non ! Il s’agit d’un miel aphrodisiaque, aussi appelé Miel du Viagra ou Miel Érectile, qui se vend sous le manteau. La France est touchée de plein fouet par ce nouveau phénomène venu d’Asie et du Moyen-Orient et les saisies s’enchaînent, les douaniers sont sur les dents ! Attention derrière le nom de « miel » qui évoque la douceur et le côté inoffensif, se cache un produit très dangereux, qu’il ne faut SURTOUT pas consommer. Décryptage.

Qu’est-ce que le miel aphrodisiaque ?

Le miel aphrodisiaque, souvent appelé « miel du Viagra » ou « miel érectile », se présente comme un produit naturel censé améliorer les performances sexuelles. Il est vendu sous forme de sticks ou de pots et est importé clandestinement. Si le miel produit par les abeilles est bien à la base de ce produit, il n’est pas enrichi en plantes naturelles, mais alors pas du tout. En réalité, et selon BFMTV, il contient du sildénafil ou du tadalafil, utilisées à doses contrôlées dans le Viagra ou le Cialis, deux médicaments érectiles prescrits sur ordonnance médicale. Attention, il ne faut pas le confondre avec le « miel fou » dont nous vous parlions dans cet article. Ce dernier n’est pas un miel frelaté, mais produits à partir de plantes hallucinogènes. Bien entendu, il se vend aussi sous le manteau et présente aussi des dangers plus psychologiques.

Quels sont les terribles dangers du miel aphrodisiaque ?

Santé Magazine alerte sur la composition du miel aphrodisiaque et prévient qu’il peut, chez les sujets présentant des troubles cardiaques, provoquer la mort ! En effet, les doses de sildénafil ou de tadalafil ne sont pas mentionnées sur les emballages, et une surdose peut provoquer le décès. De plus, le magazine mentionne des risques graves comme une chute brutale de la tension artérielle ou des hémorragies internes, pouvant également mener au décès ou à l’urgence vitale pour celui qui l’aura ingéré. Enfin, les miels aphrodisiaques peuvent, en réalité, contenir tout et surtout n’importe quoi, et, en l’occurrence, des mélanges de substances non identifiées, tous aussi dangereux que les composants principaux.

La France touchée de plein fouet par le miel aphrodisiaque

La France est aujourd’hui l’une des principales victimes de l’importation illégale de miels aphrodisiaques et les autorités mettent en garde les éventuels consommateurs. Ainsi, et selon France Bleu, en janvier 2025, pas moins de 860 000 sticks de miel de ce type ont été saisis au port de Marseille. Ces chiffres reflètent une tendance en hausse, avec une multiplication des saisies ces derniers mois.

Qu’est-ce que ce « miel au Viagra » clandestin qui alerte les autorités?https://t.co/22KB7Cl1MX pic.twitter.com/V6aa3rtZjs — BFMTV (@BFMTV) January 20, 2025

Nous sommes un média d'actualités, et il m'a semblé indispensable que nos lecteurs soient mis en garde contre ce nouveau fléau qui pourrait engendrer quelques victimes pensant consommer du « vrai miel ». Si vous avez connaissance de quelqu'un qui en consomme autour de vous, n'hésitez pas à lui indiquer qu'il risque sa vie !