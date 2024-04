Pourquoi le miel a plusieurs couleurs ?

Alors que les abeilles se trouvent menacées par les frelons asiatiques, et par la destruction de zones végétales liées à l’urbanisation, nous consommons beaucoup de miel. La France produit 31 791 tonnes de miel grâce à 1 368 377 ruches selon le ministère de l’Agriculture. Et, les trois régions les plus productrices sont l’Occitanie (4,8 tonnes), l’Auvergne-Rhône-Alpes (4,7 tonnes) et le Grand-Est (4,2 tonnes). Des miels, il en existe de toutes saveurs et de toutes couleurs, et il est parfois bien difficile de les différencier, sauf pour les connaisseurs. Miel de lavande, d’acacia, de sapin ou encore de bruyère, leurs saveurs dépendent évidemment des fleurs butinées par les abeilles. Mais, quels sont les différents miels ? Et, comment les reconnaître ? Je vais tout vous expliquer.

Pourquoi les miels ne sont-ils pas tous de la même couleur ?

Comme vous le savez, grâce à notre article sur la fabrication du miel, les abeilles butinent le nectar ou le miellat. Le nectar d’une fleur se compose de 20 à 80 % de sucre, un taux qui influencera la cristallisation du miel, et donc sa couleur. De plus, les nectars de fleurs possèdent tous des couleurs différentes, ce qui, en finalité, donnera la couleur du produit fini : le miel. De plus, les abeilles récupèrent aussi le miellat, des excrétions laissées par les pucerons ou les cochenilles sur les feuilles des végétaux. Le miellat est une substance très foncée, qui donne, par exemple, sa couleur sombre au miel de sapin.

Quelles sont les différentes variétés de miel ?

Dans le monde apicole, on distingue deux familles de miel : les monofloraux, que l’on pourrait assimiler à des vins de « grands crus », et les polyfloraux, issus du butinage de plusieurs sources, que l’on appelle « miel d’été », ou « miel de printemps ». Dans la catégorie des grands crus, nous pouvons classer le miel d’acacia, le miel de tournesol, ou encore le miel de lavande. Quant aux miels polyfloraux, ils sont souvent issus de Provence, où les innombrables variétés de nectars sont disponibles à certaines saisons. Ajoutons une dernière catégorie, les miels dits de forêt, riches en nectars différents, mais composés principalement de miellat.

Quelles sont toutes les couleurs de miel possible ?

Nous aborderons uniquement les miels « monofloraux », issu du butinage d’une seule variété de fleurs (lavande, cerisier, etc.). Le miel d’acacia se distingue par sa clarté éclatante, proposant une teinte jaune pâle qui scintille sous les reflets verts. À l’opposé, le miel de bourdaine propose une palette plus sombre, oscillant entre le foncé et le brun roussâtre en fonction de son processus de cristallisation. En revanche, le miel de cerisier revêt une nuance ambrée rougeâtre, tandis que le miel de châtaignier se pare d’une couleur ambre sombre, se métamorphosant en une teinte marron lorsqu’il se solidifie. Pour le miel de chêne, son caractère se révèle dans une coloration particulièrement sombre, tandis que le miel de colza débute dans la clarté pour virer ensuite vers un gris clair.

Le miel de framboisier, lui, présente une teinte jaune pâle d’ambrée claire, tandis que le miel de lavande se démarque par sa clarté presque immaculée, tirant parfois sur le blanc. De son côté, le miel de lierre se drape d’une couleur ambre à brun, variant selon son processus de cristallisation. Enfin, le miel de luzerne brille de son éclat doré très clair, ponctué de reflets gris. Et, vous ? Quel est votre miel préféré ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .