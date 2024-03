Comment reconnaître un vrai (et bon) miel d’un faux ?

Nous savons combien les abeilles sont importantes pour la biodiversité, et pour l’écosystème. Ces insectes pollinisateurs, menacés par le frelon asiatique, sont aussi producteurs d’un mets que nous apprécions beaucoup : le miel. La France produit approximativement 32 000 tonnes de miel chaque année, par le biais de plus d’un million de ruches sur le territoire. Dans le même temps, nous consommons 45 000 tonnes de miel par an, soit 670 g par habitant, selon le ministère de l’Agriculture. Le calcul est simple, nous consommons plus de miel que les apiculteurs français en produisent. Pourtant, tous les miels ne se valent pas, il y a les meilleurs, et ceux qui ont de miel, que le nom. Mais, comment reconnaître un vrai d’un faux miel ? On vous explique tout.

Le miel et ses bienfaits

Avant de vous expliquer comment reconnaître un bon miel, et pourquoi le choisir produit en France est une bonne idée, voici quelques bienfaits reconnus du miel. Ce « sucre » produit naturellement par les abeilles, est un nutriment qui possède plusieurs atouts. Sa vertu la plus connue étant peut-être d’apaiser les maux de gorge, nous avons tous, un jour ou l’autre, mélangé du miel, du citron, et de l’eau chaude, lorsqu’une angine pointait… Outre cet adoucissant naturel, le miel est aussi un antioxydant naturel, qui permet de réduire le stress, de redonner de l’énergie ou encore de guérir les plaies et les brûlures. Pour un usage médicinal, la qualité du miel est importante, mais lorsqu’il s’agit de le déguster, elle est primordiale.

Qu’est-ce qu’un bon miel ?

Vous nous accorderez un peu de chauvinisme, en vous conseillant de choisir un miel produit en France, gage de qualité ! De plus, vous permettrez aux apiculteurs français de vivre… ou survivre, face à la concurrence d’autres pays. Certes, puisque la quantité de miel consommé en France est supérieure à la quantité produite en France, nous sommes parfois contraints d’acheter du miel étranger. Ce n’est pas une raison pour acheter du miel frelaté, voire du miel qui rend fou ! La première des choses à vérifier concernent les ingrédients. Le « vrai » miel est composé principalement de sucres naturels, donc de glucose et de fructose, ainsi que d’eau.

Méfiance sur les produits d’origine asiatique notamment, ce ne sont pas des miels, mais des mélanges frauduleux ! Un bon miel doit présenter une consistance cristallisée, un processus naturel qui se produit de 6 à 12 mois après la récolte. La couleur du miel peut vous donner aussi quelques indications. Les couleurs peuvent différer en fonction des fleurs butinées, néanmoins, les miels trop lisses, ou trop « orangés », sont souvent des contrefaçons. Si vous voyez apparaître le moindre nom de colorant sur votre pot, oubliez ce miel, qui n’en est pas un en finalité !

Quelques astuces pour reconnaître un bon miel ?

Il existe quelques astuces pour reconnaître un bon miel, comme le test de l’eau froide. Pour le réaliser, déposez une cuillère de miel dans un peu d’eau froide sans mélanger. La cuillerée doit plonger au fond du verre sans se diluer pour être un « vrai miel ». Vous pouvez également procéder au test du torchon blanc. Pour ce faire, déposez une cuillerée de miel sur un tissu blanc. Si le tissu se colore, c’est un « faux miel », le vrai ne doit pas laisser de traces puisqu’il n’est pas coloré artificiellement. Pour être certain de consommer du vrai miel, vérifiez qu’il provienne d’un apiculteur français de préférence, ou au moins qu’il mentionne : « Miel récolté et mis en pot par l’apiculteur ». Et, vous ? Consommez-vous du miel ? Avez-vous de bonnes adresses d’apiculteurs français à nous communiquer ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .