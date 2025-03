HiveKeepers, l’invention d’une ruche à cassettes pour récolter le miel en moins de 5 minutes

Quand on pense à la récolte du miel, on imagine souvent des ruches bourdonnantes, des combinaisons d’apiculteur dignes d’un film de science-fiction… et surtout des heures de boulot, de nettoyage collant et d’équipements encombrants. Bref, pas franchement le rêve pour les apiculteurs amateurs qui ont seulement quelques ruches dans leur jardin. Mais, ça, c’était avant. Aujourd’hui démarre sur Kickstarter la campagne du Micro Honey Harvester, un système compact, malin et propre qui promet de récolter du miel pur en moins de 5 minutes, sans filtrage, sans décapage de cadres, et surtout sans transformer votre cuisine en ruche secondaire. Proposé par HiveKeepers, ce petit bijou de technologie arrive pile pour révolutionner la vie des apiculteurs du dimanche (et des autres aussi). Découverte !

Une révolution pour les petits apiculteurs

Traditionnellement, récolter du miel, c’est une tâche assez fastidieuse. En effet, il faut un extracteur très large, une patience d’ange pour désoperculer les cadres, et une bonne dose d’énergie pour nettoyer tout ça après. Le Micro Honey Harvester, lui, propose une approche radicalement différente : aussi compact qu’une cafetière, il se transporte facilement jusqu’à la ruche et s’intègre directement dans une configuration classique de ruche Langstroth. Il suffit de remplacer un cadre par le HiveKeepers Frame équipé de cassettes modulaires. Une fois pleines, on les retire, on les insère dans le harvester, et hop, en 20 secondes chrono, le miel est extrait, pur, sans résidu et prêt à tartiner. On est loin des heures passées à filtrer la cire, à se battre avec la centrifugeuse ou à rincer le sol de la cuisine à la serpillère. Et, pendant ce temps-là, les abeilles ne sont quasiment pas dérangées. Une bonne nouvelle pour elles, et pour nous.

Un miel plus propre, moins de gâchis, plus de douceur

L’un des gros avantages du Micro Honey Harvester, c’est son système fermé. Contrairement aux méthodes classiques où il faut filtrer, souvent plusieurs fois, ici rien ne vient contaminer le miel : pas de cire, pas de pattes d’abeille (gloups), pas de débris. Le miel sort pur, prêt à l’emploi, directement dans le pot. Mieux encore, le système est pensé pour ne récolter que ce dont vous avez besoin. Pas de surproduction qui finit par cristalliser dans un coin de la cave, ni de gaspillage. On peut extraire quelques cassettes et laisser les autres en place, en toute simplicité. Et, comme les cassettes sont réutilisables et lavables, on reste dans une logique durable, respectueuse de l’environnement et de notre emploi du temps déjà bien rempli.

Pensé pour les apiculteurs amateurs, pas pour les pros du miel

Le plus séduisant dans tout ça ? C’est que le Micro Honey Harvester n’exige aucune compétence technique de haut niveau. On n’a pas besoin de réinventer sa manière de faire ni de modifier sa ruche. Tout est pensé pour s’intégrer dans le quotidien d’un apiculteur amateur qui veut juste du bon miel pour sa famille, sans faire de son jardin un atelier industriel. Et, puis il faut bien l’avouer, voir le miel couler directement du harvester en quelques secondes, sans bruit, sans stress et sans bazar dans la cuisine… c’est un petit plaisir presque hypnotique.

La promesse est simple : redonner du plaisir à la récolte, sans la corvée. Alors, dites-moi : seriez-vous tenté de récolter votre propre miel en 5 minutes chrono grâce au Micro Honey Harvester en campagne de financement participatif sur Kickstarter dès aujourd’hui ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Possédez-vous une ruche dans votre jardin ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .