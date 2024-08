Ebenbee, l’invention d’Antoun Fahmeh qui permet de récolter du miel sans déranger les abeilles

Nous sommes à la fin de l’été, et c’est exactement la saison pour récolter le miel que nos chères abeilles ont produit depuis le printemps. En effet, même si cette règle n’est pas universelle, généralement, la récolte du miel débute à la fin du mois d’août, selon le site Apiculture.net. Le problème étant que lorsque les apiculteurs récoltent le miel, les abeilles sont dérangées, par le bruit ou l’enfumage, et peuvent même être écrasées. Un passionné d’apiculture belge, Antoun Fahmeh apprécie beaucoup le miel, mais moins le fait de devoir déranger les abeilles pour le leur subtiliser ! Pour ses propres abeilles, et par ailleurs pour tous les apiculteurs désireux de respecter le cycle de vie de leurs abeilles, il a inventé un système ingénieux appelé Ebenbee. Je vous présente immédiatement cette invention qui me fascine, car elle tient compte du bien-être animal ! Découverte.

Pourquoi inventer un tel système ?

« Traditionnellement, les apiculteurs revêtent leur habit de protection, enlèvent la rehausse de la ruche, c’est-à-dire la partie supérieure, qui est remplie de miel. Dans un local fermé, après avoir enfumé les abeilles, ils retirent alors le miel des cadres, le centrifugent, puis le filtrent », explique Antoun Fahmeh, dans une interview accordée à rtbf.be. Le système Ebenbee est une solution qui évite tous ces désagréments et qui permet même à l’apiculteur de ne plus enfiler de combinaison de protection. L’inventeur a imaginé un rehausseur de ruche, pour prélever les alvéoles sans déranger les abeilles.

Ebenbee, qu’est-ce que c’est exactement ?

Après six années de recherches et d’essais, l’apiculteur passionné a développé un système innovant qui permet de récolter le miel sans avoir à ouvrir la ruche ni perturber les abeilles. Ce procédé repose sur l’utilisation d’une feuille de cire gaufrée naturelle. Une ouverture située à l’arrière de la ruche permet d’introduire un fil de coupe chauffé à basse tension, qui coupe délicatement les fonds des alvéoles au niveau de la feuille de cire sans l’endommager. Le miel s’écoule ensuite lentement vers un récipient, dans un environnement protégé des insectes et du milieu extérieur. Le système est universel et compatible avec toutes les espèces d’abeilles. De plus, il s’adapte aux ruches existantes, telles que les modèles Langstroth et Dadant, mais peut s’adapter à d’autres structures, selon son inventeur.

Pourquoi cela est-il bénéfique pour les abeilles, et pour le miel ?

Lorsque vous êtes stressés, vous êtes moins efficaces, moins productifs aussi, non ? Eh bien, pour les abeilles, c’est exactement la même configuration. En pénétrant dans la ruche, en déplaçant les cadres en bois, ou en les enfumant, elles sont évidemment dérangées. Dans cette situation, la production de miel diminue et le nectar est de moins bonne qualité qu’avec des abeilles « détendues ». De plus, quand la ruche est dérangée, la reine ne pond plus, et les réserves de miel sont prélevées d’un coup, alors qu’elles aussi en ont besoin pour se nourrir, et nourrir la reine !

Ebenbee a déjà reçu deux médailles lors de la dernière édition du Concours Lépine, en mai dernier, mais l’apiculteur recherche toujours des investisseurs, de préférence, en Belgique, pour commercialiser sa géniale invention. En savoir plus sur ce dispositif ingénieux qui permet de récolter le miel sans déranger les abeilles ? Rendez-vous sur le site officiel : ebenbee.com. Que pensez-vous de cette invention qui protège les abeilles du stress des récoltes ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .