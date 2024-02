« De la ruche à la tartine », Bee’s Dream réinvente la chaîne du miel avec le Bee’s Kiss

En France, nous avons un produit du terroir, un produit précieux que nous savourons sur des tartines ou pur à la petite cuillère. Ce produit, c’est le miel produit par nos laborieuses abeilles, qui produisent environ 31 791 tonnes de miel par an, selon le ministère de l’Environnement. Pour déguster ce miel, il doit être récolté, puis filtré, puis conditionné avant de finir dans le pot ! Mais, en 2021, Charles-Olivier Oudin a inventé un procédé révolutionnaire. Il s’est, d’ailleurs, vu décerner la médaille d’or au prestigieux Concours Lépine pour son invention baptisée Bee’s Kiss, le « bisou d’abeille » en anglais. De son passé de globe-trotter, il a rapporté, dans ses bagages, une passion pour l’apiculture et pour les abeilles, si menacées par le frelon asiatique entre autres.

D’où lui est venue cette idée ?

Charles-Olivier Oudin a consacré de nombreuses années à explorer les plantations de café et de cacao en Afrique. Cependant, à l’aube de la quarantaine, dans les années 2000, la nostalgie du pays natal et le désir de renouer avec ses racines familiales l’ont amené à revenir en France, s’installant à Chemilly, en Anjou. C’est là que sa passion pour les abeilles et l’apiculture a pris racine. Sensibilisé à l’importance cruciale des abeilles pour l’équilibre environnemental, Charles-Olivier Oudin a entrepris de repenser le processus de production du miel, cherchant à raccourcir le parcours entre l’abeille et le consommateur.

Quelle est cette invention ?

L’inventeur angevin a conçu une capsule réutilisable intégrée directement dans la ruche, permettant de recueillir le miel produit par les abeilles. Une fois pleine, la capsule est récupérée et présentée directement aux consommateurs, qui n’ont qu’à presser la capsule d’environ 50 g pour déguster ce nectar exquis. Cette création, baptisée “Bee’s Kiss” (un bisou d’abeille en anglais), a immédiatement captivé les professionnels de la gastronomie et les pâtissiers, saluant la qualité du produit qu’elle propose. La capsule vide peut ensuite être replacée dans la ruche en prévision d’une nouvelle récolte. Depuis sa médaille obtenue au concours Lépine, Charles-Olivier Oudin a concrétisé son rêve apicole en fondant sa start-up, “Bee’s Dream”. De la ruche directement sur la tartine, en voilà une idée géniale, non ?

Comment ça marche ?

Vous aimez le miel frais, alors vous adorerez forcément le Bee’s Kiss ! Et, ce sera du miel brut, de grande qualité puisque non transformé. Dans les faits, les abeilles viennent construire les alvéoles directement dans la capsule pour le remplir de nectar de miel. Lors de la dégustation, il suffit donc de presser la capsule pour le tartiner ou sucrer votre infusion. Le miel récolté ne subit aucune transformation, ni aucune manipulation humaine.

De plus, il ne cristallisera pas et restera tel que les abeilles l’ont fabriqué. Pour les particuliers, le Coffret Révélation coûte 15 €. Mais, Bee’s dream pense aussi aux apiculteurs, qui voudraient proposer leur miel grâce à cette invention avec le cadre Bee’s dream composé de 25 alvéoles au prix de 45,60 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur beesdream.com. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .