La première ruche transparente et « une fenêtre sur le monde des abeilles », l’étonnante invention d’Ivry-B

L’apiculture avait déjà sa place dans l’économie des grandes civilisations, dont le Haut-Empire égyptien et la Rome antique. Les apiculteurs anciens utilisaient des ruches tressées ou fabriquées avec des planches, peu pratiques. Puis, en 1772, Jonas de Gélieu avait fourni une description complète de la première ruche à hausse fonctionnelle dans sa nouvelle méthode d’élevage d’abeilles. Plus tard, en 1844, le docteur Charles Paix Debeauvoys a inventé les cadres mobiles permettant de mieux organiser l’habitat des insectes. Aujourd’hui, il existe quelques différents types de ruche à cadres ou à barrettes (Dadant, Warré, Voirnot, Langstroth, etc.). Ces modèles possèdent quelques points communs, notamment leur caisse carrée ou cubique. Pour se distinguer de ces derniers, la nouvelle ruche d’Ivry-B est de forme cylindrique ressemblant à un tonneau en bois avec un couvercle translucide. Selon son concepteur, ce design particulier a été pensé afin d’optimiser l’expérience des apiculteurs professionnels ou débutants. Explications.

Un environnement proche de celui des nids d’abeilles sauvages

Ce nouveau type de ruche est fabriqué en contreplaqué durable. Selon l’entreprise, sa forme circulaire imite la forme naturelle d’un nid d’abeilles sauvages. Cela offre aux colonies un cadre de vie plus familier. Cette conception unique facilite aussi le nettoyage de la ruche par les abeilles ouvrières. Les débris inutiles peuvent se glisser plus simplement au fond du tonneau. Ces insectes peuvent ensuite les pousser vers l’extérieur. Les cadres mobiles verticaux sont également de forme ronde afin qu’ils puissent s’intégrer entièrement au tonneau. Ils peuvent être retirés et remis en place rapidement. Sur son site web, l’entreprise affirme d’ailleurs que cette nouvelle ruche livrée en kit se monte facilement. Il faut seulement de la colle pour assembler ses différentes pièces.

Des éléments pratiques pour mieux contrôler et prendre soin des colonies

La ruche cylindrique est surmontée d’une couverture solide et transparente en polycarbonate. Ce matériau dispose de propriétés isolantes qui aident à obtenir des températures confortables à l’intérieur. De plus, il protège davantage les abeilles des éventuels assauts d’insectes prédateurs et des conditions météorologiques extrêmes (forte chaleur, vent, pluie…). Grâce également à ce couvercle translucide, les apiculteurs bénéficient d’une vue à 180° sur le travail des abeilles ouvrières.

D’ailleurs, ils peuvent contrôler la santé de ces insectes sans déplacer leurs nids. Afin d’apporter plus de protection aux colonies lors des journées ensoleillées par exemple, un autre couvercle en contreplaqué couvre le couvercle transparent. Outre cela, cette ruche comprend des doubles entrées et sorties, garantissant une meilleure circulation de l’air. La taille de ces ouvertures est bien calculée pour s’assurer que les abeilles soient maintenues à l’intérieur.

Une collecte plus simple du miel de la ruche

D’après la start-up Ivry-B, la conception de la ruche ronde et transparente contribue à maximiser les récoltes (6 à 10 kg par an) grâce à un contrôle plus régulier et plus facile des colonies. Les cadres mobiles verticaux, sous forme de tiroir, peuvent être retirés facilement pour recueillir le miel de manière traditionnelle. En effet, les apiculteurs peuvent utiliser un simple couteau pour couper un morceau de nid d’abeilles de la hausse. Ils peuvent aussi se servir d’un extracteur de miel. Notons que, pendant que les cadres mobiles sont sortis du tonneau, les abeilles ouvrières protègent instinctivement leur reine en la ramenant à la ruche principale. Plus d’informations : Ivry-b.com / indiegogo.com

