Comment postuler au concours Lépine, et peut-être devenir l’inventeur de l’année ?

Le Concours Lépine est probablement le plus prestigieux concours d’inventions les plus suivies en France. Il a été créé en 1901 par Louis Lépine, préfet de police de Paris, dans le but de promouvoir et de récompenser l’innovation technologique. Chaque année, le Concours Lépine rassemble des inventeurs et des créateurs de tous horizons, qui présentent leurs inventions au public et à un jury d’experts. Ce concours se déroule habituellement en avril/mai, et permet aux inventeurs, de présenter leurs inventions à des jurys experts.

Les lauréats sont récompensés par des médailles, des trophées et des prix en argent. Le concours offre également aux participants une visibilité importante auprès du grand public, des investisseurs potentiels et des entreprises intéressées par leur invention. Parmi les plus grandes inventions primées au concours Lépine, citons le stylo à bille (1953), inventé par Marcel Bitch, ou encore la machine à laver portable (1973) inventée par Jean Guitton. Vous êtes inventeur et aimeriez ajouter votre nom ou votre invention sur la liste des lauréats ? Voici comment vous y prendre.

Comment participer au Concours Lépine ?

« L’important, c’est de participer », disait Pierre de Coubertin en parlant des Jeux Olympiques ! Pour le concours Lépine, c’est un peu la même chose, les inventeurs sont nombreux (plus de 400 cette année) et tous ne sont évidemment pas récompensés. Si vous souhaitez participer au Concours Lépine International Paris, dans le cadre de la foire de Paris, vous pouvez télécharger : le Dossier de participation (français/anglais) (version 2023). Les dossiers de participation accompagnés des pièces demandées seront à nous retourner par courrier à l’adresse suivante : Concours Lépine, 12 rue Beccaria, 75012, Paris.

Désormais, il est également possible d’envoyer votre dossier complet et signé par mail à l’adresse électronique suivante : secretariat@concours-lepine.com. Vous pouvez aussi demander toutes les informations qui vous semblent nécessaires par téléphone au 01 40 02 04 50. La participation est payante, et en premier lieu, il faut être adhérent A.I.F.F. / Concours Lépine, le tarif varie de 98 € à 649 € en fonction de votre statut (inventeur, entreprise, etc.). Quant à la liste des pièces à joindre OBLIGATOIREMENT, la voici :

Votre adhésion à l’A.I.F.F. / Concours Lépine acquittée

Le récépissé du dépôt de brevet, du dessin et modèle ou du reçu d’horodatage (datant de moins de 3 ans)

Un texte explicatif et non technique de votre invention (5-10 lignes)

2 photos numériques (HD 300 dpi) de votre invention en situation

Le règlement du tiers du montant du prix du stand (joindre une copie du virement). Le solde sera exigé après acceptation de votre dossier par le comité de Sélection.

Le prix d’un stand varie, lui, de 200 € environ à plus de 2 000 € en fonction des prestations demandées. La présentation de son invention au concours Lépine, représente donc un coût assez élevé, que tous les inventeurs ne peuvent se permettre. Parfois, certains utilisent les cagnottes en ligne comme Letchi, Le Pot Commun, ou Lydia pour aider au financement de leur participation.

Comment trouver une bonne idée invention ?

La plupart du temps, les inventions naissent d’un constat ou d’un besoin. Lorsque l’on est confronté à un problème, on cherche une solution, et c’est souvent de ce problème que découle une invention. Certains que l’on surnomme fréquemment des Géotrouvetout invente « pour inventer », sans répondre à une problématique, pour le plaisir de créer ou par passion pour la technologie.

Parmi les inventions nées d’un besoin, citons le Keep Socks, inventé par une maman qui en avait ras-le-bol de perdre les chaussettes. Nous pourrions aussi citer le Lizia, l’invention de deux étudiants pour pouvoir lire un livre d’une seule main, à la plage, par exemple. Pour trouver une idée d’invention originale et inédite, on doit déceler « un problème inconscient », et y apporter une solution avec un produit qui n’existe pas encore. Pour créer une invention, il suffit parfois de noter les problèmes que vous rencontrez et d’imaginer un produit qui pourrait résoudre ces problèmes.

Protégez votre invention, une étape cruciale

Vous avez trouvé l’idée de génie, qui fera peut-être de vous un inventeur ? Ou pas ! Peu importe finalement, personne ne peut présager de l’avenir d’une invention. Et, si votre invention devient un succès, elle vous sera bien entendu « volée », ou « copiée » si celle-ci n’est pas protégée. La protection d’une invention peut être obtenue par l’obtention d’un brevet ou d’un certificat d’utilité. Bien que ces deux documents confèrent les mêmes droits, ils diffèrent en termes de durée de validité et de coûts. Les droits de propriété industrielle se divisent en deux catégories principales. La première concerne les droits sur les nouvelles créations, notamment les inventions à caractère utilitaire. La seconde catégorie englobe les signes distinctifs liés à l’invention, tels que la marque, l’appellation d’origine ou les indications de provenance. Il est important de noter que les droits de propriété industrielle divergent des droits d’auteur. Pour obtenir ces droits, vous devez déposer une demande de brevet auprès de l’INPI, et cette requête sera minutieusement examinée avant l’octroi du brevet.

La campagne de crowdfunding, un petit plus qui peut s’avérer utile

Depuis quelques années, la plupart des inventions passent par des sites de crowdfunding (financement participatif) comme Ulule, Indiegogo, ou encore KissKissBank. L’idée étant de lancer un produit par le biais du financement de ceux qui croient dans le produit. Ils investissent alors une somme d’argent qui correspond généralement au futur prix de vente du produit. De son côté, l’inventeur utilise cet argent pour financer son invention, et en contrepartie, enverra l’invention aux contributeurs.

Pour réussir une campagne de financement participatif, il est essentiel de ne pas se précipiter. Une bonne organisation et une préparation minutieuse sont nécessaires plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l’avance. Cela vous donnera le temps de définir explicitement les objectifs de votre campagne, en abordant certains aspects. Il faut, par exemple, avoir en tête, et sur le papier, une définition précise de votre projet, identifier vos potentiels clients, créer une présentation soignée de votre produit ou service, fixer un prix, etc. Vous pouvez retrouver tous les détails sur la création d’une campagne de crowdfunding.

Quelques inventions célèbres lauréates du Concours Lépine

Évidemment, il est impossible de toutes les citer, mais ce concours a été le tremplin pour de nombreuses inventions, aujourd’hui indispensables. C’est, par exemple, le cas du Post-it (1978) inventé par Spencer Silver et popularisé par 3M, le Post-it est une invention emblématique qui permet de prendre des notes adhésives et de les coller facilement sur différentes surfaces. Le gilet airbag pour motards (2009), inventé par Jean-Louis Constanza, a changé la vie et la sécurité des motards. Citons le Biopod (2013) inventé par François Rouillon, un dispositif de culture écologique qui permet de faire pousser des plantes, des herbes aromatiques et des légumes grâce à un système de recyclage des déchets organiques. Que serions-nous sans le Concours Lépine ?