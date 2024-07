En voila une bonne question, qui a inventé le panneau solaire de toiture ?

Le physicien français Alexandre Edmond Becquerel et son père Antoine César Becquerel ont découvert l’effet photovoltaïque en 1839. Quarante-quatre ans plus tard, l’inventeur américain Charles Fritts a développé la première cellule solaire à base de sélénium. Mais les premières cellules solaires fonctionnelles, composées de silicium, n’ont été conçues que dans les années 1950. La question qui reste irrésolue jusqu’à présent concerne l’invention des premiers panneaux solaires de toiture, affichés sur quelques photos utilisées par d’importantes revues, dont Low-Tech Magazine et Smithsonian Magazine. Ces magazines ont leur propre version concernant celui qui a créé ces équipements. Low-Tech soutient l’idée que cette invention appartient à George Cove, tandis que Smithsonian l’associe à Fritts. Dans ce contexte, Bellingcat, une association internationale regroupant des chercheurs, des enquêteurs et des journalistes, a récemment publié les résultats de ses analyses approfondies autour de ce sujet. Explications.

Quelle est l’origine de cette confusion ?

La photo historique de George Cove se tenant debout près des panneaux solaires a été prise en 1909 sur la toiture-terrasse du bâtiment de son laboratoire. Un autre cliché très similaire à celle-ci (mais sans cet inventeur canadien) a été utilisé par le magazine américain Smithsonian cent dix ans plus tard. Parrainé par l’Office américain des brevets et des marques, un article de ce magazine paru en avril 2019 montre cette image avec une légende attribuant l’invention à Charles Fritts. Actuellement, cette source est citée par un bon nombre de sites web, alors que sa fiabilité est toujours remise en question.

En novembre 2021, le magazine Low-Tech a publié un article de Kris de Decker qui a analysé si George Cove avait vraiment conçu ces panneaux photovoltaïques efficaces quarante ans avant le développement de modules solaires en silicium. Cette rubrique est appuyée par de nombreuses images d’un équipement similaire. Elle montre une photo des premiers panneaux solaires avec Cove. Pour expliquer l’absence de cet inventeur sur la photo aperçue dans un article du magazine Smithsonian, Low-Tech présente l’avis d’un lecteur qui suggère qu’une personne malveillante aurait pu supprimer l’homme de l’image.

Comment Bellingcat a mené son enquête ?

Afin d’essayer de résoudre le mystère, ce site d’investigation a fouillé les origines des deux photos presque similaires. L’image sans George Cove de l’article du Smithsonian provenait de John Perlin, chercheur à l’Université de Californie, connu pour avoir publié l’ouvrage « Let It Shine : The 6000-Year Story of Solar Energy ». Jusque-là, aucune autre source plus ancienne n’a été fournie. En revanche, l’image incluant l’inventeur canadien dans l’article du Low-Tech a comme source le magazine historique Moderne Electrics. Ce dernier avait utilisé cette photo pour présenter une nouvelle invention qui était « le générateur électrique Sun ».

L’Université du Michigan conserve un exemplaire de ce numéro de septembre 1909 de Modern Electrics. D’ailleurs, une version numérique de ce magazine est disponible sur Google ici. Outre cela, de nombreux autres magazines américains de 1901-11 ont parlé de l’invention (Archive.org). Après cette première étape de l’enquête, Bellingcat a comparé avec minutie les deux images. Ce qui a permis à ses enquêteurs de découvrir que l’image employée par le magazine Smithsonian était la copie d’une photo papier comprenant quelques déchirures et taches. Cette comparaison a aussi effacé les doutes sur la possible modification de la photo sans Cove. Cette suggestion n’a pas été justifiée. Les enquêteurs estiment qu’il peut s’agir de deux photos différentes prises successivement dans des conditions similaires (même position de l’appareil photo, même moment de la journée…).

Ensuite, en utilisant la géolocalisation et en examinant quelques anciennes images, ils ont pu justifier que les photos des premiers panneaux solaires de toit ont été prises sur le bâtiment du laboratoire de George Cove lui-même. En somme, presque toutes les preuves provenant des sources ouvertes sont contre l’affirmation que cette invention appartient à Fritts. Il est bon de souligner que Cove avait connu plusieurs problèmes après avoir rendu public ces nouveaux générateurs électriques solaires (critiques, enlèvement, arrestation, etc.). Plus d’informations : Bellingcat.com. Que pensez-vous de cette histoire autour de l’invention des premiers panneaux solaires ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .