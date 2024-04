Photoweb veut décarboner l’industrie de l’impression photo en ligne en donnant l’exemple

Nous sommes, chaque jour, des milliards à photographier tout et parfois n’importe quoi avec nos smartphones ! Mais, où sont passés les vieux appareils argentiques, qui nécessitaient le développement, puis l’impression d’une pellicule. L’appareil-photo tel qu’il a été inventé par Nicéphore Niépce et Louis Daguerre n’est plus d’actualité. Cependant, un marché, plutôt étonnant, est en plein essor en France, celui de l’impression photo. Les jeunes et les moins jeunes auraient-ils la nostalgie du passé, ou marre de regarder des photos sur un écran ? De plus, la photographie, considérée comme l’un des arts du huitième art, permet de réaliser de nombreux cadeaux personnalisés, avec photos. Ces procédés d’impressions sont gourmands en énergie, et donc plutôt néfastes pour l’environnement. L’un des géants du secteur, Photoweb, propose un nouveau plan, qui ouvre la voie à la décarbonation. Décryptage.

Photoweb c’est qui ? Qu’est-ce que c’est ?

L’entreprise Photoweb est née en 2000 du côté de Saint-Égrève (38). En 24 ans d’existence, elle est devenue le numéro 2 de l’impression photo en ligne, en France. Chaque année, Photoweb réalise environ 70 millions de tirages photo et produit 700 000 livres photo. L’entreprise expédie également 1,5 million de colis et compte parmi ses clients approximativement 500 000 particuliers, principalement en France. Son chiffre d’affaires s’élève à 36 millions d’euros, et l’impression de livres photo représente à elle seule 45 %. Impression, expédition, transport, tous ces postes donnent lieu à une nouvelle manière de fonctionner pour l’entreprise. La décarbonation est en marche…

Comment Photoweb compte s’y prendre pour décarboner son activité ?

« Aujourd’hui, nous souhaitons sortir de la croissance par les volumes pour aller vers de la valeur, du service… Nous souhaitons devenir le pionnier de cette transformation historique », annonce Laurent Boidi, directeur général de Photoweb, dans une interview accordée au magazine mesinfos.fr. Pour ce faire, le directeur, accompagné de Claire Bezal, directrice marketing, annonce les grandes lignes de ce plan de décarbonation. Le premier objectif de Photoweb étant de diminuer de moitié son empreinte carbone dans la catégorie « relations clients ».

Pour ce faire, le service marketing réduit déjà de 30 % les envois de courriel électronique aux clients, passant de 90 à 60 millions de mails par an. C’est énorme, mais l’effort est aussi considérable du côté de l’entreprise. Le second objectif concerne la réduction des frais de fonctionnement (consommables, eaux, électricité, produits chimiques), ainsi que la réduction des déchets produits. Par exemple, Photoweb a déjà supprimé 99 % d’emballages plastiques de ses envois, soit 56 tonnes de carbone en moins chaque année.

Focus sur le troisième objectif de Photoweb

« Nous allons sortir notre premier produit écoconçu dès cette année et l’objectif, en mobilisant tous nos fournisseurs, est d’arriver à 100 % de produits écoconçus d’ici à 2030 ». Et, c’est peut-être le plus grand projet de Photoweb. Des produits éco-conçus, avec des partenaires français qui pourraient, par exemple, remplacer certains produits chimiques nécessaires aux impressions argentiques. Concernant les produits chimiques, il est important de savoir que 35 % du chiffre d’affaires de Photoweb provient du tirage argentique de photos. « Cette activité représente 20 % de nos émissions de CO2 », précise Claire Bezal, soulignant que Photoweb génère environ 10 000 tonnes de CO2 par an.

Pour répondre à ces défis environnementaux, Photoweb a mis en place une imprimante industrielle innovante fonctionnant avec un système à jet d'encre utilisant seulement de l'eau et des pigments naturels. Cette imprimante a une capacité d'impression de 50 mètres par minute et devrait proposer une qualité d'impression équivalente à celle de l'argentique, sans augmentation des tarifs pour les clients. Plus d'informations : corporate.photoweb.fr.