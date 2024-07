Avec cette invention, la prochaine génération de panneaux solaires pourra s’autoréparer

Les cellules solaires à perovskite sont convoitées du fait de leur rapport efficacité-coût largement prometteur. Diverses études sont en cours dans les quatre coins du monde afin de rendre la technologie encore plus viable. Un consortium de recherche dirigé par l’Université Monash de Melbourne, en Australie, a par exemple, inventé une technique qui pourrait révolutionner la conception de ces types de cellules. Un article intitulé « Water and heat activated dynamic passivation for perovskite photovoltaics » qui décrit cette avancée a été publié dans la revue Nature. En plus de l’université australienne mentionnée ci-dessus, l’étude a également vu la participation de scientifiques affiliés à l’université d’Oxford, au Royaume-Uni, et à la City University de Hong Kong, en Chine.

Augmenter la durée de vie des cellules à pérovskite

Les cellules solaires se dégradent avec le temps en raison de contraintes thermiques et de leur exposition prolongée à la lumière du soleil. Pour améliorer leur fiabilité et leur efficacité, le professeur Udo Bach et ses collègues ont développé un mécanisme auto-cicatrisant qui permettent aux cellules de s’auto-réparer. Selon le scientifique, le travail que lui et ses collaborateurs ont mené portait sur la recherche de solutions visant à résoudre des « problèmes critiques liés à la passivation des défauts dans les pérovskites ». Des phénomènes qui empêcheraient l’adoption à grande échelle de cette technologie prometteuse.

Des résultats intéressants

Dans l’espoir d’améliorer les choses, le groupe de recherche a inventé une nouvelle conception de cellules solaires à pérovskite intégrant des agents passivants. Ces derniers se libèrent lentement afin de réparer automatiquement les dommages subis par le matériau, c’est-à-dire le pérovskite. Cela améliorerait à la fois les performances, et la stabilité à long terme de ces dispositifs qui permettent aux panneaux solaires de produire de l’électricité. Dans le cadre d’un test en laboratoire, la solution mise au point par l’équipe a atteint un rendement de conversion de puissance de 25,1 %. De plus, les cellules ont préservé leur efficacité après plus de 1000 heures de tests en continu dans un environnement exposé à une température de 85 °C.

Une percée majeure

Cette réalisation pourrait aider à améliorer la conception des modules solaires à cellules à pérovskite. Effectivement, l'énergie solaire est non seulement gratuite, elle est également propre. Dans un monde cherchant des solutions durables contre le réchauffement climatique, les panneaux solaires efficaces et fiables offrent une alternative aux combustibles fossiles. Leur utilisation permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre. « Cette percée pourrait ouvrir la voie à des cellules solaires à pérovskite plus fiables et plus efficaces, contribuant à la transition mondiale vers des solutions énergétiques durables », a déclaré le professeur Udo Bach. Plus d'infos : nature.com.