Longi établit (encore) un record pour une cellule solaire tandem pérovskite-silicium de 34,6 %

Le leader mondial de l’énergie solaire, Longi, s’efforce d’améliorer constamment la conception de ses panneaux solaires afin d’augmenter leur efficacité énergétique. Si vous ne le savez pas encore, ce paramètre indique la capacité des cellules à convertir en électricité le rayonnement solaire qui parvient à leur surface. Pour soutenir la transition énergétique, la firme chinoise investit massivement dans la recherche et le développement de cellules solaires plus performantes. Elle s’efforce d’améliorer ces technologies sans pour autant négliger les coûts. En effet, pour pouvoir démocratiser l’utilisation de l’énergie solaire, qui rappelons-le est une énergie propre et renouvelable, il est primordial de faire baisser le prix des modules solaires.

Un exploit unique au niveau mondial

Dans cette optique, Longi vient d’annoncer avoir atteint une efficacité de 34,6 % avec une cellule solaire tandem pérovskite-silicium. Ce taux revendiqué par l’entreprise asiatique constitue un nouveau record mondial. Il faut savoir que le précédent record de rendement, qui s’élevait à 33,9 %, a été attribué à la même société. Pour parvenir à ce nouvel exploit, Longi affirme avoir optimisé « le processus de dépôt de couche mince de la couche de transport d’électrons ». Pour cela, elle a utilisé de nouveaux matériaux de passivation à haute efficacité.

On 14 June, at the much-anticipated #SNEC 2024 in Shanghai, #LONGi proudly announced a remarkable 34.6% efficiency of crystalline silicon-perovskite tandem solar cells. This groundbreaking achievement has been officially verified by the European Solar Test Installation (#ESTI). pic.twitter.com/tf6aSebSW9 — LONGi Solar (@longi_solar) June 17, 2024

Certifié par une entité européenne

Par ailleurs, la nouvelle cellule solaire tandem à haut rendement intègre des structures de passivation interfaciale de haute qualité. La technologie mise en œuvre n’est toutefois pas totalement nouvelle puisqu’elle a déjà permis à Longi d’atteindre une efficacité de conversion de 33,5 %. Tout comme cet exploit antérieur réalisé en juin 2023, les nouveaux résultats ont été certifiés par l’Installation européenne d’essais solaires (ESTI). Le géant chinois les a annoncés lors du salon SNEC 2024 qui s’est tenu il y a quelques jours à Shanghai, en Chine. Rappelons que lors de la précédente édition de l’évènement, Longi avait revendiqué un rendement sans précédent de 31,8 %.

Des initiatives largement utiles

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le fabricant chinois continue de publier de bonnes nouvelles alors que le monde a plus que besoin de solutions fiables et efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique. En effet, l’utilisation de l’énergie solaire à grande échelle devrait nous permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre en diminuant le recours aux combustibles fossiles. Récemment encore, je vous ai d’ailleurs rapporté le lancement du Longi Hi-MO 9, une nouvelle gamme de panneaux solaires HPBC avec un rendement de conversion maximal de 24,43 %. Plus d’infos : longi.com.