Les cellules solaires en tandem Longi dépassent les « limites physiques » avec un record mondial de 33,9 %

De nos jours, de nombreux pays investissent beaucoup dans le développement et l’installation des technologies solaires photovoltaïques. Selon une étude, la capacité solaire cumulée mondiale aurait plus que doublé entre 2018 (509,3 GW) et 2023 (1 177 GW). En effet, cette industrie poursuit actuellement sa croissance et contribue significativement à la transition vers les énergies renouvelables. D’ailleurs, des entreprises et des chercheurs travaillent constamment à améliorer l’efficacité des cellules solaires en combinant différents matériaux. En mai dernier, l’Université des sciences et technologies du roi Abdullah (KAUST) était fière de présenter sa technologie qui aurait établi un rendement record de 33,7 %. Mais la situation change rapidement. Ce mois de novembre, l’entreprise Longi a révélé qu’elle a battu ce dernier record mondial. Ses nouvelles cellules solaires en tandem silicium/pérovskite sont capables de convertir 33,9 % de la lumière reçue en énergie, d’après le dernier rapport de certification du National Renewable Energy Laboratory (NREL) des États-Unis. Le point sur cette percée.

Pourquoi les cellules en tandem silicium/pérovskite sont-elles plus performantes ?

Lors de son interview avec The Independent, Chris Case, directeur technologique d’Oxford PV, a affirmé que « les panneaux solaires actuels en silicium ont atteint leurs limites physiques ». Ainsi, il est important de se tourner vers d’autres alternatives plus performantes afin d’espérer une évolution concrète dans l’industrie de l’énergie solaire, qui représente aujourd’hui la plus grande part du marché des énergies renouvelables. Des ingénieurs ont découvert que l’utilisation de la pérovskite pourrait considérablement augmenter l’efficacité des cellules photovoltaïques. En effet, la limite de l’efficacité théorique des cellules en tandem silicium/pérovskite se situe à 43 %. Mais jusqu’à présent, il est peu probable de l’atteindre à l’échelle commerciale.

Certains chercheurs considèrent la pérovskite comme un « matériau miracle ». Elle pourrait révolutionner plusieurs domaines d’activité comme la production d’énergies renouvelables et les télécommunications à haut débit. En l’intégrant aux modules photovoltaïques, ce matériau permet non seulement d’augmenter le rendement de conversion d’énergie, mais également d’accéder à de nouveaux modes d’utilisation grâce à sa flexibilité, à sa légèreté, à sa capacité à s’autoréparer, etc. Il peut s’adapter à de multiples applications. En Chine, Longi a notamment dévoilé sa technologie de cellules solaires en tandem silicium/pérovskite qui serait la plus performante au monde. Cette dernière ouvre la voie au développement de panneaux photovoltaïques à haut rendement.

Une amélioration continue du rendement et une baisse significative du LCOE

Selon Li Zhenguo, fondateur et président de Longi, « améliorer l’efficacité et réduire le coût actualisé de l’énergie (LCOE) constituent le thème éternel du développement de l’industrie photovoltaïque ». C’est pour cette raison que cette société ne cesse de réaliser des travaux de recherche et de développement, en vue de proposer des solutions photovoltaïques innovantes, plus productives et moins chères sur le marché. Dernièrement, elle a annoncé que ses cellules solaires en tandem silicium/pérovskite ont établi un nouveau record d’efficacité : 33,9 %. Pour la première fois, le secteur a obtenu une performance supérieure à la limite de Shockley-Queisser de 33,7 % d’une cellule solaire mono-jonction.

Il convient de souligner que cette entreprise a présenté un rendement de 33,5 % en juin 2023 pour cette même cellule photovoltaïque. Les résultats ont été vérifiés et certifiés par l’installation européenne d’essais solaires (ESTI). Un mois auparavant, Longi a annoncé une efficacité de 31,8 % durant la conférence SNEC qui s’est tenue à Shanghai, en Chine. Au-delà de l’optimisation du rendement, ce fabricant chinois vise aussi à réduire considérablement le coût de la production d’énergie solaire. Il prévoit de produire en masse des panneaux à base de cette nouvelle technologie de cellules solaires en tandem. En somme, ces changements devraient contribuer à la croissance du marché du photovoltaïque en Chine et dans le monde entier. Plus d’informations : longi.com. Que pensez-vous de ce nouveau record ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .