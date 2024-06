Hi-MO 9 : Longi dévoile un panneau solaire HPBC de 660 W doté d’un rendement de conversion de 24,4 %

Le fabricant chinois de panneaux solaires Longi refait parler de lui grâce à un nouveau produit qui s’annonce à la fois performant, efficace et fiable. Le Hi-MO 9 est un panneau solaire de type HPBC (Hybrid Passivated Back Contact). Autrement dit, il utilise des cellules à contact arrière passivé hybride développées par l’entreprise elle-même. En réalité, le Hi-MO 9 forme une nouvelle série de modules composée de huit modèles ayant des puissances et des rendements variés. La version la moins puissante affiche 625 watts, contre 660 watts pour le modèle le plus puissant. De même, l’efficacité de conversion oscille entre 23,1 % et 24,43 %, en fonction des versions.

Une combinaison de plusieurs technologies

Pour l’instant, nous ne savons que très peu de choses à propos de la nouvelle technologie de cellule HPBC du géant chinois. Longi a néanmoins déjà confirmé que celle-ci combinait les avantages structurels du PERC, du TOPCon et de l’IBC. Il a également affirmé avoir mis en œuvre une architecture fondée sur sa technologie de contact arrière interdigité (IBC) de type p. Un choix qui n’est visiblement pas anodin puisque la marque est déjà habituée à la fabrication de cellules solaires reposant sur une telle technologie. Par ailleurs, il s’avère que les Hi-MO 9 ne sont plus confrontés au problème de bifacialité ayant frappé les précédentes générations de panneaux solaires HPBC double-face de Longi.

Quid de l’utilisation ?

Les Hi-MO 9 ont une tension en circuit ouvert allant de 53,3 V à 54,00 V ainsi qu’un courant de court-circuit entre 14,85 A et 15,41 A. Leur coefficient de température est de -0,28 %/°C. On sait aussi que les nouveaux modules solaires à contact arrière passivé hybride mesurent 2382 mm x 1134 mm x 30 mm et pèsent en moyenne 33,5 kg. Leur cadre est en alliage d’aluminium anodisé associé à une plaque de verre trempé de 2 mm d’épaisseur. Contrairement à leurs prédécesseurs destinés à être installés sur les toits, les Hi-MO 9 sont principalement conçus pour les installations photovoltaïques au sol.

Des garanties étendues

Comme indiqué plus haut, il s'agit de panneaux pensés pour les projets solaires photovoltaïques à grande échelle. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Hi-MO 9 sont adaptés aux installations ayant une tension de service maximale de 1500 V. À noter que ces nouveaux modules HPBC de Longi sont couverts par une garantie produit de 12 ans. La société offre également une garantie de puissance de sortie linéaire de 30 ans. En effet, les panneaux solaires sont censés garder au moins 88,85 % de leur puissance de sortie nominale au bout de cette période.