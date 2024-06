Un code promo exclusif sur les panneaux solaires Beem à brancher sur une prise (460 Wc)

Les différentes hausses des tarifs de l’électricité l’année dernière vous incitent à réfléchir autrement ! En termes d’économies futures, vous avez, par exemple, décidé de ne plus laisser aucun appareil en veille, durant la nuit. J’ai une autre solution à vous proposer : le kit solaire Beem On, qui est un kit plug&play avec panneaux solaires. Vous commandez, vous recevez, vous branchez, vous profitez d’électricité produite par le soleil… Les ventes de kits solaires sont en forte augmentation, et on peut aisément le comprendre, au regard des économies à réaliser. Je vous laisse découvrir le kit solaire Beem On, peut-être qu’il sera le déclic pour que vous franchissiez enfin le pas de la production d’électricité sans se prendre la tête ? C’est parti.

Beem On, la petite nouvelle entre dans le jeu !

La station solaire Beem On, vendue à partir de 569 € (au lieu de 599 € avec le code PART-NEOZONE) va vous permettre de produire votre propre énergie quelques secondes seulement après la réception de votre colis. Pour ce faire, comme avec la plupart des produits Beem, il suffit de poser, brancher et produire ! Avec cette solution, vous allez pouvoir économiser jusqu’à 240 € par an grâce à des panneaux solaires de 460 Wc dotés de la technologie bifaciale qui augmente la puissance de 5 %. De plus, vous profiterez d’une garantie de production de 25 ans. L’installation est simplissime, la station est prête à brancher sur une simple prise électrique, avec trois inclinaisons possibles pour optimiser la production au fil des saisons. Résistante aux intempéries, elle se fixe au mur, au sol, mais surtout au soleil. Avec elle, vous allez pouvoir alimenter, toute l’année, un réfrigérateur (165 kWh/an) + un lave-linge (100 kWh/an) + un routeur internet (100 kWh/an) + un lave-vaisselle (160 kWh/an) + deux smartphones (10 kWh/an) + deux ampoules Leds (30 kWh/an) + une imprimante (15 kWh/an) ! Ah oui quand même !

Les caractéristiques techniques et le contenu du colis

Les caractéristiques techniques :

Dimensions : 1 909 x 1 134 x 30 mm

Poids : 27 kg

Puissance nominale face avant STC : 460 Wc. STC = conditions standards de test (face avant uniquement) : 1000 Wc / m² – 25 °C – AM 1,5

Puissance face arrière, bifaciale : +5 % en moyenne supplémentaire est possible en fonction de la réverbération lumineuse sous le module

Tension circuit ouvert : 42 V DC

Technologie : cellules monocristallines TOPCON bifacial 120 demi-cellules M10 / laminé double verre trempé 2 mm / cadre aluminium anodisé noir

Normes : marquage CE – Directive Basse tension (2014/35/UE), EN 61215, EN 61730

Garanties : 80 % de la puissance nominale après 25 ans

Le contenu du colis :

Le panneau solaire

Le support

Le micro-onduleur

Le câble d’alimentation

La Beembox (compteur d’énergie Wi-Fi)

La documentation

Attention, pour une installation murale, il sera nécessaire de se procurer des goujons d’ancrage afin de fixer solidement votre station Beem On.

Quelles sont les économies réalisées en fonction de votre région ?

Bien entendu, puisque la station Beem On utilise le Soleil pour produire de l’énergie, les économies et le retour sur investissement, ou amortissement, dépendront du taux d’ensoleillement. Je me suis amusée à utiliser le simulateur proposé par Beem, et voici les résultats obtenus :

En Seine-et-Marne (77) où je vis, l’économie serait de 217 € par an sur 25 ans et mon achat serait amorti en 5 ans.

Dans la Drôme (26), l’un des départements les plus ensoleillés de France, l’économie serait de 262 € par an sur 25 ans et l’achat amorti en 4 ans.

Dans le Nord (59) où les gens ont plutôt le Soleil dans le cœur que dans le ciel, l’économie serait de 201 € par an sur 25 ans, et l’achat serait amorti en 5 ans.

Quel que soit le département dans lequel vous résidez, les bénéfices et les économies seront réels. Un geste pour la planète, un geste pour votre porte-monnaie, que demander de plus ? Pour rappel, le kit solaire Beem On est actuellement vendue à partir de 569 € (au lieu de 599 € avec le code PART-NEOZONE). Pour l’achat de 2 x Beem On (1 Principal + 1 Extension), le tarif est de 1069 € au lieu de 1099 €, avec le même code promotionnel. Que pensez-vous de ces kits solaires ? Avez-vous déjà franchi le pas de l’acheter ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

