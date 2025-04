Une IA améliore la résilience des panneaux solaires en les faisant « danser avec le vent »

L’énergie solaire est considérée comme l’un des composants clés de la transition énergétique. Pour cette raison, les scientifiques et les entreprises spécialisées en la matière s’efforcent d’améliorer la conception des panneaux solaires afin d’augmenter leur rendement ainsi que leur durée de vie. Malheureusement, ces modules qui permettent de produire de l’électricité à partir du rayonnement solaire présentent une certaine fragilité face aux intempéries. Certes, les mauvais temps peuvent contribuer à améliorer leur rendement en éliminant l’accumulation de saleté et en les refroidissant, mais ces phénomènes naturels ont plus d’inconvénients que d’avantages. Par exemple, les vents violents peuvent causer des dommages irréversibles aux panneaux solaires.

Apprendre aux modules solaires à « danser »

Par ailleurs, avec le changement climatique, les frais d’assurance contre ces événements ne cessent d’augmenter, ce qui rend le déploiement de l’énergie solaire assez coûteux. Dans le but d’améliorer les choses, des chercheurs du Centre de mise en forme des matériaux (CEMEF) de l’École nationale supérieure des mines de Paris, en France, ont développé une technologie révolutionnaire. Celle-ci permet aux panneaux solaires de s’ajuster automatiquement lors d’une tempête. Leur approche repose sur un concept qui consiste à associer la dynamique des fluides et l’intelligence artificielle (IA). « C’est comme si on apprenait aux panneaux à danser avec le vent, en minimisant les dommages tout en préservant la production d’énergie en cas de vent fort », a expliqué le professeur Elie Hachem, directeur du CEMEF.

Révolutionner le secteur de l’énergie solaire

Habituellement, pour atténuer l’effet des tempêtes sur les modules solaires, les experts définissent avec soin l’espace entre les panneaux, la garde au sol ainsi que l’angle d’inclinaison. La configuration peut d’ailleurs être facilitée par la mise en œuvre d’un tracker solaire qui suit le mouvement du Soleil pour une exposition optimale au rayonnement solaire. Ce dispositif motorisé permet notamment de mettre les modules en position de sécurité en cas d’intempéries. Actuellement, pour prévenir les dommages, les panneaux sont disposés parallèlement au sol. Cependant, bien qu’elle puisse s’avérer efficace dans certains cas, cette méthode n’offre pas une protection optimale contre les vitesses de vent plus élevées. De plus, elle se fait au détriment de la production d’énergie.

Une solution intelligente basée sur l’apprentissage automatique

La technologie inventée par les chercheurs du CEMEF vise à optimiser les angles d'inclinaison des panneaux en les modifiant de façon dynamique. Pour ce faire, elle met en œuvre une technique avancée de simulation de vent associée à l'apprentissage automatique. Avec cette approche révolutionnaire, les panneaux solaires sont considérés comme des décideurs indépendants capables de choisir la meilleure configuration pour se protéger des tempêtes tout en continuant à générer de l'électricité de manière optimale. À noter qu'une étude consacrée à cette avancée a été publiée dans la revue Physics of Fluids. Plus d'infos : pubs.aip.org.