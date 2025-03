Comment protéger vos panneaux solaires de la grêle, explique cet installateur professionnel

Alors que les prix des énergies s’enflamment, nous cherchons tous, ou presque, des solutions pour réduire notre dépendance énergétique. Ne nous leurrons pas, nous pensons certes à la planète en réduisant notre consommation d’énergies fossiles, mais également à notre porte-monnaie. La solution des panneaux solaires s’impose même si le retour sur investissement n’est pas immédiat. Cependant, attention, vos panneaux solaires fraîchement installés sont très sensibles à un événement extérieur, imprévisible et destructeur. Cet élément, c’est la grêle, souvent présente en mars, avec les fameuses giboulées ! Eh oui, la grêle n’a aucune pitié pour vos précieuses installations. Ces petits projectiles glacés peuvent fissurer le verre, réduire l’efficacité de vos panneaux et vous coûter une petite fortune en réparations. Alors, comment faire pour contrer la grêle et protéger vos panneaux solaires ? Nous avons posé la question à Sébastien.C, poseur de panneaux solaires, voici ses conseils dans cet article.

Astuce n° 1 : installer un filet anti-grêle

La meilleure défense, c’est l’anticipation, nous explique Sébastien ! Un filet anti-grêle installé au-dessus de vos panneaux est un véritable bouclier protecteur. Ce filet, léger, mais résistant, absorbe l’impact des grêlons et évite qu’ils ne viennent fissurer le verre des modules solaires. Une solution simple, efficace et surtout bien moins chère qu’un remplacement de panneaux ! C’est une évidence et pourtant, cet accessoire n’est pas très connu, il devrait presque se vendre avec les panneaux solaires, dès leur installation. Les événements climatiques se faisant de plus en plus violents, ils seraient une arme redoutable pour les contrer.

Astuce n° 2 : choisir du verre trempé

Il est évident que cette astuce est valable uniquement si vos panneaux solaires ne sont pas encore installés, insiste Sébastien. Par conséquent, si vous êtes encore en phase d’installation, pensez à opter pour du verre trempé. Contrairement aux panneaux standards, ce type de verre est spécialement conçu pour résister aux chocs. Un grêlon tombe ? Le verre standard peut se fissurer et ruiner votre panneau, tandis que le verre trempé encaisse mieux l’impact. Un bon moyen d’éviter les mauvaises surprises ! Néanmoins, et comme je vous l’ai dit juste avant, si des grêlons gros comme des œufs s’abattent sur le verre trempé, il pourrait, lui aussi, ne pas résister à leurs assauts.

Astuce n° 3 : choisir le montage adéquat

On n’y pense pas toujours, mais l’angle d’inclinaison des panneaux joue aussi un rôle dans leur protection nous explique Sébastien. Un panneau trop à plat recevra la grêle de plein fouet, tandis qu’une inclinaison de 30 à 35° peut aider à dévier les impacts en facilitant le glissement des grêlons. C’est un peu comme un pare-brise : un choc frontal a plus de chance de causer des dégâts qu’un impact en biais. Prenons l’exemple d’un propriétaire en région montagneuse, qui, après plusieurs épisodes de grêle destructeurs, choisit d’ajuster l’inclinaison de ses panneaux pour réduire leur exposition directe. Si vous vivez dans une zone à risque, investissez également dans des racks de montage résistants aux chocs : non seulement ils absorbent une partie de l’impact, mais ils offrent aussi une meilleure stabilité face aux intempéries. Une double protection qui peut faire toute la différence !

Astuce n° 4 : souscrire une assurance spéciale

Lorsque vous installez des panneaux solaires, pensez, d’une part, à les déclarer auprès de votre assureur, dans le cadre du contrat multirisque habitation. Normalement, vos panneaux solaires sont couverts par votre assurance habitation, mais certaines polices proposent une protection spécifique contre la grêle et les vents violents. Un petit coup de fil à votre assureur pourrait vous éviter bien des tracas. Et, franchement, il vaut mieux payer une petite surprime que de remplacer vos panneaux solaires…

Astuce n° 5 : opter pour des panneaux solaires de haute qualité

Tous les panneaux ne se valent pas ! Certains modèles sont testés pour résister à des grêlons de plusieurs centimètres. Alors oui, ils coûtent un peu plus cher à l’achat. En revanche, si vous êtes dans une région sujette aux tempêtes, c’est un investissement rentable sur le long terme. Vérifiez toujours les certifications et normes de résistance avant d’acheter.

Astuce n° 6 : choisir un filet anti-grêle résistant aux UV et bien adapté

Revenons dans les derniers paragraphes, sur le filet anti-grêle dont je vous parlais dans la première partie de mon article. Installer un filet, c’est bien. Installer un filet résistant aux UV, c’est encore mieux ! Parce qu’un filet qui se fragilise au soleil ne servira pas à grand-chose le jour où la grêle s’abattra sur vos panneaux. Pensez à la durabilité, surtout si votre installation est exposée aux rayons du soleil toute l’année. De plus, ce filet doit aussi être adapté à votre installation. Je m’explique. Un filet trop petit, mal fixé ou mal positionné, c’est comme un parapluie troué : ça ne protège pas grand-chose.

Assurez-vous que votre filet couvre l’intégralité de vos panneaux et qu’il est bien tendu. Certains fournisseurs proposent des solutions sur mesure pour une protection optimale. Enfin, et c’est aussi un critère à considérer lors du choix de votre filet de protection : c’est génial… sauf s’il bloque la lumière ! Heureusement, les modèles récents sont conçus pour laisser passer environ 93 % de la lumière solaire, limitant ainsi les pertes de production. Néanmoins, et c’est d’une logique implacable, vérifiez quand même que le filet n’empêchera pas les panneaux solaires de produire de l’électricité, ce serait ballot tout de même, non ?

Quelques autres détails à connaître avant d’installer un filet anti-grêle ?

Parlons d’abord du prix, le coût d’installation d’un filet varie de 368 € à 736 € par acre et par an. Comparé au prix d’un remplacement de panneaux endommagés, qui peut grimper à plusieurs milliers d’euros, le choix est vite fait ! Attention, un filet anti-grêle, ce n’est pas juste un accessoire décoratif suspendu au-dessus des panneaux. Il est conçu pour amortir l’impact des grêlons, évitant qu’ils ne frappent directement le verre fragile. Fabriqués en polyester renforcé ou en polyéthylène haute densité (HDPE), ces filets proposent une protection efficace et durable.

Une fois que votre système de protection est en place, ne l’oubliez pas ! Un filet usé, mal fixé ou endommagé perd en efficacité et ne protégera plus correctement vos précieuses installations. Faites une petite inspection de temps en temps, surtout après une tempête, afin de vous assurer que tout est en ordre. Et vous, avez-vous déjà eu des dégâts sur vos panneaux à cause d’une tempête ? Quelle solution utilisez-vous pour les protéger ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .