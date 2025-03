Les inconvénients des panneaux solaires que les vendeurs oublient souvent de mentionner

Lorsque l’on pense économies d’énergies, on pense immédiatement à l’installation de panneaux solaires. Produire son électricité grâce à l’étoile (astre qui produit sa propre énergie) qu’est le Soleil, en voilà une excellente idée, non ? Les panneaux solaires, c’est un peu comme le bio : tout le monde en parle, beaucoup veulent s’y mettre, mais certains restent sceptiques. On nous promet une énergie verte, des factures réduites et une autonomie énergétique… Mais, qu’en est-il vraiment ? Peut-on faire confiance à toutes les marques, on a vu la catastrophe avec Oscaro Power, par exemple ! Alors, avant de foncer tête baissée sur l’installation d’un système photovoltaïque, passons en revue les principaux inconvénients qui pourraient freiner votre enthousiasme. Des solutions existent pour contrer ces inconvénients, encore faut-il les connaître. Décryptage.

Inconvénient n° 1 : un investissement initial coûteux

Avoir une toiture bardée de panneaux solaires, c’est bien. Néanmoins, avant d’en arriver là, il faut sortir le portefeuille. Et, pas qu’un peu. L’installation complète peut coûter plusieurs milliers d’euros, un frein pour beaucoup de ménages. La bonne nouvelle ? Il existe des aides de l’État (prime à l’autoconsommation, obligation d’achat, crédit d’impôt) qui permettent de réduire significativement la facture. De plus, la rentabilité est au rendez-vous : des économies pouvant atteindre 60 % sur la facture d’électricité. Néanmoins, il faudra parfois plusieurs années pour amortir l’achat et commencer réellement à économiser sur votre facture !

Inconvénient n° 2 : une production variable selon la météo

Vous l’avez deviné, un panneau solaire a besoin de… soleil. Et, surprise, il ne fait pas toujours grand beau en France. En hiver ou par temps gris, la production chute. Quant à la nuit, n’en parlons pas, c’est un grand zéro pointé en termes de production. Mais, alors, que faire ? Aujourd’hui, des solutions de stockage existent. Les batteries solaires permettent de conserver l’énergie pour une utilisation ultérieure, même si leur prix reste élevé. Une autre possibilité : la vente du surplus d’électricité produite à EDF, qui permet d’amortir les coûts plus rapidement. Néanmoins, pour cette option d’achat, votre installation devra être déclarée, et validée par EDF.

Inconvénient n° 3 : une durée de vie limitée

Un panneau solaire ne vit pas éternellement. En moyenne, sa durée de vie est de 25 à 30 ans, ce qui peut paraître court à l’échelle d’un investissement immobilier. Cependant, la technologie progresse, et certains panneaux peuvent durer jusqu’à 50 ans avec une efficacité encore acceptable. De plus, l’entretien est minimal : un simple nettoyage régulier suffit pour optimiser leur performance. Notez tout de même que les panneaux solaires déjà installés sont désormais un facteur engendrant une plus-value immobilière en cas de revente de votre bien.

Inconvénient n° 4 : un impact écologique qui existe malgré tout !

Oui, l’énergie solaire est propre. Mais, produire un panneau solaire, ça ne se fait pas sans conséquences environnementales. Extraction des matériaux, fabrication, transport… Cela génère une empreinte carbone même si cette dernière semble compensée par l’énergie produite et la réduction de consommation des énergies fossiles (gaz, électricité, fioul, etc). De plus, la plupart des panneaux sont aujourd’hui recyclables à près de 94 % !

Des inconvénients, mais également des avantages !

Malgré ces quelques points de vigilance, les panneaux solaires restent une excellente alternative écologique et économique. Ils permettent de réduire la dépendance aux énergies fossiles, de faire baisser sa facture d’électricité et de participer à la transition énergétique. Et surtout, la technologie ne cesse d’évoluer ! Bientôt, des panneaux capables de produire même la nuit verront peut-être le jour.

Et vous ? Que pensez-vous des panneaux solaires ? Ont-ils d’autres inconvénients que je n’aurais pas mentionnés ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .