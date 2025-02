L’UNSW finaliste pour l’invention d’un panneau qui produit de l’énergie solaire… la nuit

L’énergie solaire est de plus en plus convoitée alors que la plupart des pays s’efforcent de réduire progressivement leurs émissions de gaz à effet en vue d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. En effet, comme les cours d’eau et le vent, le Soleil est une source d’énergie renouvelable. Pour convertir cette énergie en électricité, on utilise des panneaux solaires photovoltaïques. Cependant, ceux-ci ont besoin de la lumière visible de notre étoile pour générer de l’énergie électrique. Cela signifie que leur production est nulle la nuit et peut chuter en plein jour lorsque le ciel est nuageux. Pour compenser cette intermittence, on utilise des batteries résidentielles.

Le rayonnement infrarouge comme source d’énergie

Bien évidemment, l’ajout d’un système de stockage pour lisser la courbe de production des installations solaires engendre un coût supplémentaire qui peut rendre l’exploitation de ce type d’énergie peu attrayante. Pour remédier à ce problème, des scientifiques de l’École d’ingénierie photovoltaïque et des énergies renouvelables de l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud, en Australie, ont inventé un moyen de produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire la nuit. En effet, la Terre renvoie la nuit dans l’espace le rayonnement infrarouge qu’elle a reçu du Soleil pendant la journée. La technologie développée par l’équipe permet de capter ce spectre invisible à l’œil nu pour le transformer en courant électrique.

Une diode thermoradiative

La solution mise au point par le professeur Ned Ekins-Daukes et ses collègues repose sur l’utilisation d’un dispositif semi-conducteur appelé diode thermoradiative. Celui-ci se compose notamment de matériaux identiques à ceux que l’on trouve dans les lunettes de vision nocturne. « De la même manière qu’une cellule solaire peut générer de l’électricité en absorbant la lumière émise par le Soleil, la diode thermoradiative génère de l’électricité en récoltant la lumière infrarouge dans un environnement plus froid », a expliqué le Dr Phoebe Pearce qui fait partie du groupe de recherche. « À terme, cette technologie pourrait potentiellement récupérer cette énergie et éliminer le besoin de batteries dans certains appareils, voire contribuer à les recharger. L’énergie solaire conventionnelle ne serait pas forcément une option viable dans ce cas. », précise le chercheur.

Une technologie prometteuse

Les scientifiques australiens pensent que leur technologie pourrait révolutionner la façon dont on exploite l’énergie solaire pour produire de l’électricité. Pour l’heure, l’énergie générée par la diode thermoradiative est 100 000 fois inférieure à celle fournie par un panneau solaire conventionnel. Ils estiment néanmoins que le concept pourrait éliminer le besoin de batteries dans certains appareils tels les montres connectées et les dispositifs IoT.

Par ailleurs, cette avancée pourrait aussi avoir des implications dans le domaine spatial, en améliorant la manière dont les satellites et les engins spatiaux sont alimentés par l'énergie solaire. Les chercheurs ont terminé « finaliste du prix Eureka 2024 » pour l'utilisation innovante de cette technologie. Plus d'infos : unsw.edu.au.