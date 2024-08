Cette étonnante innovation à base de sel fondu permet exploiter l’énergie des panneaux solaires la nuit

Force est de constater que la plupart des gens ont tendance à penser aux panneaux solaires photovoltaïques quand on parle d’énergie solaire. Effectivement, ces dispositifs qui permettent de convertir la lumière solaire en électricité sont de plus en plus sollicités alors que les efforts visant à réduire nos émissions de gaz à effet de serre se multiplient à travers le monde. En Chine, par exemple, deux tours solaires de 200 m de haut ont été construites dans la province du Gansu, plus précisément dans le district de Guazhou. L’installation comprend également un réseau de 30.000 miroirs héliostat disposés en cercles concentriques.

Du sel fondu pour stocker l’énergie solaire

Appartenant à la compagnie d’électricité China Three Gorges Corporation, l’infrastructure utilisera la chaleur générée par le Soleil pour faire tourner des turbines et produire ainsi de l’électricité. La zone de collecte de la lumière naturelle s’étend au total sur 800 000 m². À noter que cette technologie n’est pas totalement nouvelle. Connue sous le nom de « énergie solaire concentrée » (CSP), elle consiste à réfléchir les rayons solaires sur les tours afin de faire fondre du sel. La chaleur accumulée par le matériau peut être libérée ultérieurement. Le but est donc de créer une batterie thermique.

Des miroirs spéciaux

Les miroirs disposés en cercles autour des tours chinoises sont fabriqués à partir de matériaux dotés d’une efficacité de réflexion supérieure à 90 %. Ils sont conçus pour suivre la course du Soleil. Avec une telle conception, l’infrastructure sera en mesure de produire de l’électricité à tout moment, c’est-à-dire même la nuit. Cela en fait une alternative prometteuse aux modules solaires photovoltaïques conventionnels qui ne fonctionnent que le jour. Ce n’est pas la première fois qu’un tel projet est mené dans l’Empire du Milieu. Comme de nombreux autres pays, l’exploitation de l’énergie solaire thermique semble intéresser de plus en plus la Chine.

Diminuer l’empreinte carbone

La batterie thermique à grande échelle se trouve à l’intérieur d’un important complexe de production d’énergie renouvelable. Le site comprend notamment des centrales solaires et éoliennes qui fournissent près de 2 milliards de kilowattheures d’électricité par an. Avec une telle capacité, il permet à la Chine de réduire ses émissions de CO2 d’environ 1,5 million de tonnes par an. Un chiffre particulièrement intéressant alors que le pays ambitionne d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2060. Une fois opérationnelles, les deux tours devraient atteindre une capacité de production de 6,09 GWh par an. Leur mise en service est prévue plus tard cette année. Plus d’infos : cgtn.com. Que pensez-vous de cette invention ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .