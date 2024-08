Est-ce qu’une maison prend de la valeur avec des panneaux photovoltaïques ?

Avec le réchauffement climatique et la prise de conscience globale de la nécessité de changer nos habitudes énergétiques, l’utilisation des énergies renouvelables est en hausse dans le monde. Concernant l’énergie solaire en particulier, elle représentait en 2021 près de 4 % de la production électrique mondiale. Et ce taux ne cesse d’augmenter. En effet, le Soleil constitue une source d’énergie propre et quasi illimitée pour l’humanité. Son exploitation à grande échelle devrait nous aider à nous affranchir des combustibles fossiles. Force est alors de constater que de plus en plus de bâtiments se dotent d’une installation solaire photovoltaïque afin de réduire non seulement leur facture énergétique, mais aussi leur empreinte carbone.

Des algorithmes de méta-apprentissage

Dans une nouvelle étude, une équipe de chercheurs des universités de Swansea et de Birmingham, au Royaume-Uni, affirme avoir mis en œuvre une technique d’apprentissage automatique. Celle-ci détermine l’impact des panneaux solaires sur les prix de vente des biens immobiliers. À noter que l’article intitulé « Returns to solar panels in the housing market : A meta learner approach » a été publié dans la revue Energy Economics. Les universitaires ont notamment utilisé des algorithmes de méta-apprentissage pour évaluer quelque 5 millions de données immobilières fournies par Zoopla, l’un des principaux fournisseurs d’annonces immobilières au Royaume-Uni. Ils ont également exploité les données sur le prix payé du registre foncier du gouvernement britannique de 2012 à 2018.

Une augmentation non négligeable

Comme vous l’aurez compris, la recherche s’est en grande partie focalisée sur le marché immobilier britannique. Le groupe affirme avoir tenu uniquement compte des propriétés avec moins de trois salles de bains et moins de cinq chambres. De plus, ils ont exclu les appartements dans la mesure où les propriétaires de ces unités d’habitation ne peuvent généralement pas installer des panneaux solaires. Parmi les algorithmes de méta-apprentissage sollicités, l’algorithme S-learner a révélé que les maisons équipées de panneaux solaires voient généralement leur prix augmenter de 5,5 % lorsqu’elles sont mises en vente. Mieux encore, l’algorithme DR a calculé une hausse moyenne de 7,1 %.

Des recherches plus approfondies

Par ailleurs, grâce à des analyses plus poussées, les auteurs ont pu évaluer l’effet de l’âge des installations photovoltaïques et de l’emplacement des bâtiments sur les prix de vente. Cette approche leur a également permis d’évaluer les quintiles de prix. « L’effet des panneaux solaires sur les prix des logements est plus prononcé dans les quintiles de prix les plus bas et les plus élevés, les augmentations les plus importantes étant observées dans ces derniers », ont-ils souligné. Plus d’infos : sciencedirect.com. Selon vous, une installation photovoltaïque augmente-t-elle la valeur d’un bien immobilier en France ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .