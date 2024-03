Quel est le coût d’une installation de panneaux solaires ?

Dès la mi-février, nous sommes nombreux à avoir reçu notre facture d’électricité et, pour certains la syncope était toute proche. Les différentes augmentations de l’électricité, expliquées par le ministère de l’Économie, ont eu raison de votre compte en banque ! Cette facture vous a peut-être encouragé à vous tourner vers l’installation de panneaux solaires ? Si vous envisagez cette solution, elle est, bien entendu, écologique et économique sur le long terme. De plus, le photovoltaïque bénéficie de nombreuses aides de l’État, même s’il faut avancer le montant de la facture. Mais, combien coûte réellement une installation de panneaux solaires ? On va tout vous expliquer.

Par quels critères le prix est-il déterminé ?

Plusieurs facteurs peuvent affecter le prix de l’installation, et notamment votre situation géographique. Comme vous pouvez l’imaginer, la surface de panneaux solaires occupée sur votre toit sera plus importante dans le nord de la France que dans le sud. Le second critère concernera le type de panneaux souhaités. Les panneaux photovoltaïques monocristallins (ou polycristallins) convertissent la lumière du soleil en électricité. Les monocristallins disposent d’un rendement approximatif de 25 % et les polycristallins de 18 %. Quant au prix, il faut tabler de 250 à 450 € par panneau de 200 à 400 Wc pour un monocristallin. Le polycristallin, lui, coûtera de 150 à 300 € pour la même puissance délivrée.

Si vous optez pour un panneau thermique, alors le coût sera plus élevé, de 400 à 1 200 € par panneau de 2 m². Néanmoins, vous pourrez utiliser ce type de panneau pour y relier un chauffe-eau solaire, ce qui est impossible avec les panneaux photovoltaïques. Enfin, vous disposez aussi de l’option la plus chère : le panneau hybride, qui produit de l’électricité et de la chaleur. Pour ce type de panneau, il faudra prévoir un budget de 700 à 1 000 € par mètre carré installé. Les tuiles solaires sont aussi une alternative, mais elles sont encore peu courantes, et donc plus chères encore (de 900 à 2 000 € du mètre carré).

Quel est le coût d’une installation photovoltaïque ?

Nous allons nous arrêter sur le coût d’une installation photovoltaïque simple, étant la plus abordable, et aussi la plus couramment choisie par les clients. Pour estimer le coût de cette installation, il faut avant tout choisir la puissance de votre installation. Voici les coûts moyens, en fonction de cette puissance, justement :

Prix installation solaire 3 kWc : de 9 000 à 13 000 €

Prix installation solaire 6 kWc : de 16 000 à 19 000 €

Prix installation solaire 9 kWc : de 25 000 à 30 000 €

Pour un particulier, la puissance conseillée est de 3 kWc, suffisante pour réaliser des économies, et débuter dans le « solaire ». Pour une surface de 13 m² de toit, il faut tabler sur 8 panneaux de 425 Wc, soit un coût moyen à l’unité de 800 € environ pour les panneaux.

Quels sont les types de poses possibles et combien coûtent-elles ?

La surimposition consiste à installer des panneaux solaires au-dessus des tuiles du toit . Cette méthode implique la fixation de rails sur le toit, sur lesquels les cellules photovoltaïques sont ensuite installées. Le coût d’une installation en surimposition varie généralement de 2 000 à 3 000 €. Certains particuliers préfèrent l’intégration au bâti pour son apparence discrète et esthétique. Cette méthode implique le retrait d’une partie des tuiles du toit pour les remplacer par des panneaux solaires. Le coût de cette installation, habituellement de 3 000 à 4 000 €, est plus élevé que celui de la surimposition.



