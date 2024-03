Sunity : des réductions exceptionnelles jusqu’à 46 % sur les panneaux solaires et batteries « plug and play »

Le printemps reviendra bientôt, et avec lui, nous l’espérons tous, la douce chaleur des premiers rayons de soleil. Pourquoi ne pas exploiter ce soleil, pour produire votre électricité verte ? Si vous ne possédez pas encore de système solaire, c’est peut-être le moment de profiter de l’offre lancée par Sunity pour vous équiper. Les Sunity Days se déroulent jusqu’au 21 mars prochain et les offres sont très intéressantes. En effet, vous allez pouvoir bénéficier de réductions jusqu’à – 46 % sur les kits et les batteries. De plus, cinq chanceux qui auront acheté leurs kits ou batteries, seront tirés au sort, pour gagner une année d’électricité. Voici l’offre Sunity en détail. C’est parti.

Le kit de démarrage 425 W

Le leitmotiv de ce kit, c’est : Branchez, Produisez, Économisez. En effet, chaque kit vous permettra d’économiser approximativement 170 € chaque année. Un kit Sunity de 425 W, vous permettra, par exemple, de produire la puissance pour les appareils suivants :

100 kWh pour alimenter 10 ampoules,

140 kWh pour équivaloir à la consommation d’un réfrigérateur,

100 kWh pour alimenter une TV LED,

95 kWh pour une box internet,

80 kWh pour un PC portable,

135 kWh pour une machine à laver.

Une fois branchés et entretenus régulièrement, vous embarquez pour 30 ans d’économie, après un amortissement situé entre 3 et 5 ans en fonction du taux d’ensoleillement de votre lieu d’installation. Pour vous équiper, vous aurez le choix entre divers modèles :

1 kit de 425 w (kit de démarrage)

2 kits de 850 W

3 kits de 1 275 W

4 kits de 1 700 W

Le kit de démarrage est vendu, jusqu’au 21 mars inclus, au prix de 568,65 € au lieu de 720 €. Quant au kit d’extension, il est, lui, vendu, jusqu’au 21 mars inclus, au prix de 488,75 € au lieu de 720 €.

Comment ça marche ?

Lors de la réception de votre commande, qui aura lieu sous 15 jours comme indiqué par le site, il vous suffira uniquement de l’installer sur un mur, ou sur votre toit, puis de brancher la prise murale. L’électricité produite sera alors directement transmise aux appareils branchés. Comme vous pouvez l’imaginer, cela vous permettra d’alimenter, dans un premier temps, tous les appareils en veille, et ils sont nombreux dans une maison. Eh, oui, le principe même de l’électricité fait que les électrons préfèrent les chemins les plus courts. Vos appareils consommeront en priorité l’électricité produite par vos kits.

De plus, vous pourrez également suivre votre production en temps réel grâce à une application dédiée et gratuite. Cela vous permettra de surveiller votre production afin d’optimiser votre consommation. Enfin, et pour encore plus d’économies, les panneaux solaires Sunity se dotent d’une « production en double-face ». Grâce à sa technologie bifaciale, le kit produit à l’avant et à l’arrière. Ce qui vous permet de capturer jusqu’à 30 % de production supplémentaire en captant la lumière réfléchie, procurant un potentiel de puissance maximale de 552W. Un dernier point positif ? Chaque kit Sunity contribue positivement à l’environnement en empêchant l’émission de 35 kg de CO² par an.

Les deux kits + batterie SolarFlow

Pour aller encore plus loin dans l’expérience solaire, Sunity propose aussi des kits avec batterie. Chaque batterie possède une durée de vie de 15 ans, soit approximativement 6 000 cycles. Là encore, il suffit de brancher la batterie, pour profiter de sa capacité de stockage. Et, il est possible d’ajouter jusqu’à quatre batteries afin d’obtenir une puissance maximale de 3 840 Wh.

Le système SolarFlow est garantie 10 ans. Les 2 kits + batterie sont disponibles à partir de 1699 €. Retrouvez tous les offres des Sunity Days, et profitez de ces quelques semaines pour vous offrir des économies sur plusieurs années. Que pensez-vous de cette offre ? Allez-vous en profiter ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .