Hoymiles dévoile une nouvelle batterie résidentielle LiFePO4 pour les panneaux solaires

Le marché des batteries domestiques connait un boom spectaculaire avec l’essor des énergies renouvelables telles que le solaire et l’éolien. Hoymiles est connu principalement pour ses micro-onduleurs. Aujourd’hui, nous apprenons que le fabricant chinois a décidé d’étendre son offre avec une batterie lithium fer phosphate pensée pour les applications résidentielles et commerciales à petite échelle. « La batterie LB-5D-G2 offre d’excellentes performances avec une capacité de 5,12 kWh pour une seule unité et jusqu’à 81,92 kWh pour 16 batteries fonctionnant en parallèle, adaptée à votre maison et aux petits scénarios commerciaux et industriels », a-t-il déclaré dans un communiqué. Comme vous l’aurez compris, le produit s’adapte aux besoins de l’utilisateur grâce à cette possibilité de personnaliser la capacité déployée.

Compatible avec le photovoltaïque et le réseau

La nouvelle batterie de Hoymiles convient au stockage du surplus d’énergie produit par les panneaux solaires photovoltaïques. Elle peut aussi être couplée au réseau pour éviter les pannes de courant. Chaque module pèse 45 kg et mesure 64 cm × 38 cm × 14,5 cm. La capacité nominale est de 100 Ah. Concernant la tension nominale, elle est de 51,2 V, ce qui donne une capacité totale de 5 120 Wh. On sait aussi que la LB-5D-G2 a une plage de tension qui va de 44,8 V à 58,4 V. Elle dispose d’un indice d’étanchéité IP20.

Robuste et performante

La température de charge recommandée est de 0 à +50 °C. Pour la décharge, elle est de -20 °C à +50 °C. Le produit convient à une utilisation jusqu’à 2000 mètres d’altitude. Il peut être posé au sol ou fixé au mur, en fonction des besoins et des préférences. Par ailleurs, la profondeur de décharge idéale est de 90 %. Le courant de charge maximal, lui, est de 50 ampères. Idem pour le courant de décharge maximal. Pour le refroidissement des composants internes et des cellules, Hoymiles a opté pour un système basé sur la convection naturelle. Il est intéressant de noter que la batterie dispose des certifications IEC 62619 et UN 38.3.

Jusqu’à 10 ans de garantie

La durée de vie prévue est de 6 000 cycles. Pour garantir un fonctionnement sûr, le fabricant chinois a prévu un module de gestion (BMS) qui offre une protection contre la surchauffe, la surintensité et la surtension. La batterie LB-5D-G2 est couverte par une garantie constructeur de 5 ans. Cette durée va jusqu’à 10 ans pour les clients qui choisissent d’intégrer dans leur installation photovoltaïque un ou plusieurs onduleurs Hoymiles.

À ce propos, la firme chinoise a tenu à préciser que le nouveau système est compatible avec la plupart des marques d’onduleurs disponibles sur le marché. Plus d’infos : hoymiles.com. Possédez-vous une installation photovoltaïque couplée à une batterie résidentielle ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .