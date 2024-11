Zenitrack, un trackeur low-tech qui booste la production des panneaux solaires jusqu’à 50 %

Nous aimerions tous nous affranchir de nos factures d’électricité : les tarifs augmentent, nous contribuons au dérèglement climatique grâce à des énergies fossiles, mais comment faire autrement ? Vous allez me dire d’installer des panneaux solaires photovoltaïques ? J’y ai déjà pensé, mais mon toit est mitoyen, et je n’en n’ai donc pas l’unique propriété. Par ailleurs, je m’interroge de plus en plus sur l’installation de panneau solaire dans le jardin, au moins pour alimenter l’abri et ainsi, le rendre indépendant de mon compteur. Pour ce faire, j’envisage aussi un suiveur solaire afin d’optimiser au maximum la production. Ainsi, je vous propose de découvrir une nouvelle solution, imaginée par Nicolas Ditleblanc, fondateur de Zenitrack, une solution innovante et accessible : un suiveur solaire low-tech destiné aux installations photovoltaïques domestiques. Découverte.

Zenitrack permet de suivre la position du soleil

Le Zenitrack est un support inclinable pour panneaux photovoltaïques, permettant de suivre la position du soleil tout au long de l’année. Contrairement aux trackers traditionnels motorisés, le Zenitrack repose sur un ajustement manuel de l’inclinaison du panneau. Grâce à une application dédiée, l’utilisateur est informé de l’angle optimal à adopter en fonction de la date et de la latitude de l’installation. Ce réglage, effectué toutes les deux semaines, prend seulement quelques secondes et ne nécessite aucune compétence technique particulière.

Un suiveur solaire écoresponsable !

Non seulement ce suiveur solaire vous permettra d’économiser sur vos factures en captant au mieux la lumière du soleil, mais il est également un outil écoresponsable. En effet, il est fabriqué en aluminium recyclé et recyclable et produit par Viollet Industries, une PME située en Haute-Savoie. L’idée du fondateur étant d’utiliser un savoir-faire local pour proposer une solution fiable et durable. Sachez par ailleurs que le Zenitrack s’installe facilement, sans perçage, grâce à un système de pinces adapté à la plupart des panneaux photovoltaïques du marché.

Comparatif entre panneaux solaires fixes et suiveur

Je me suis amusée à analyser le graphique fourni par Zenitrack qui compare la production d’énergie pour deux configurations. Ainsi, nous observons la production d’une installation photovoltaïque inclinée à 30° et d’une installation équipée d’un suiveur solaire Zenitrack placé au sol. Ainsi, on s’aperçoit que sur une année entière, la production est plus élevée avec Zenitrack que sur l’installation fixe. La plus grosse différence étant entre novembre, décembre et janvier, trois mois à faible taux d’ensoleillement.

En revanche, sur les mois les plus ensoleillés (mai, juin et juillet), les écarts de production se réduisent, car le taux d’ensoleillement est fort. Quoi qu’il en soit, le graphique met en évidence la pertinence du suiveur solaire Zenitrack, en particulier dans les périodes où le soleil est moins intense et pendant lesquelles l’angle d’incidence joue un rôle critique.

En hiver, il est donc possible de produire 50 % de plus avec Zenitrack que sur une installation fixe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : zenitrack.com. Alors ? Convaincu par l'idée d'installer un suiveur solaire et des panneaux solaires de jardin ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience.