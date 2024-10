Gridparity dévoile un carport modulaire de 8,4 kW bardé de panneaux solaires semi-transparents

Gridparity est un fournisseur allemand de systèmes photovoltaïques. Connue pour ses produits destinés à l’agrivoltaïsme, l’entreprise conçoit aussi des abris solaires pour voiture. Elle vient justement de dévoiler un nouveau carport solaire décrit comme une solution idéale pour les centres commerciaux, les supermarchés et autres espaces publics. Baptisé Curve Design Carport, il s’agit d’un système photovoltaïque qui arbore une conception modulaire. Il a été conçu pour accueillir des panneaux solaires bifaciaux à double vitrage ou semi-transparents. Une caractéristique qui ne permet pas seulement de maximiser la production énergétique, mais aussi de « créer une atmosphère lumineuse et ouverte ».

Facile à monter

Comme son nom l’indique, l’abri solaire Curve Design Carport utilise des supports incurvés. Un design que l’entreprise allemande a choisi afin de répondre aux attentes des clients soucieux de la rentabilité et de l’élégance de leur infrastructure de stationnement. Les supports en question arborent un profil mince pour faciliter l’installation et le retrait, en cas de besoin. Gridparity affirme avoir opté pour des structures en acier galvanisé à chaud afin de garantir une bonne résistance mécanique ainsi qu’une résistance élevée à la corrosion. Selon les données disponibles, le nouveau carport supporte des charges de neige allant jusqu’à 120 kg/m².

Plusieurs modèles au choix

Par ailleurs, toujours dans le but de rendre l’installation aisée, la structure supérieure de l’abri auto est constituée de pièces en bois. Numérotées, ces dernières sont dotées de tenons et de fentes pour un assemblage rapide et sans encombre. D’après Gridparity, l’utilisation de l’acier et du bois fait du Curve Design Carport un système à la fois solide et durable. Le produit se décline en quatre versions appelées respectivement C1, C2, C3 et C4. La hauteur est de 3,5 mètres quel que soit le modèle. Le système le plus petit, c’est-à-dire le C1, est conçu pour accueillir entre 5 kW et 8,4 kW de panneaux solaires certifiés EN12600.

Un carport personnalisable

De son côté, la variante la plus grande, le C4, peut prendre charge une capacité photovoltaïque de 11,3 kW à 18,99 kW. À noter que la largeur de l’abri solaire est personnalisable. Elle va de 5,1 mètres à 7,1 mètres pour le C1 et de 5,3 mètres à 7,4 mètres pour le C4. Fait intéressant, l’étanchéité de l’abri auto est assurée par des rails en aluminium, des profilés en caoutchouc et d’autres éléments qui empêchent l’eau de s’infiltrer. Gridparity affirme en outre avoir trouvé un moyen de réduire le besoin d’ancrage au sol sans compromettre la stabilité et l’esthétique. Plus d’infos : pv-parkplatz.com. Comment trouvez-vous ce carport design ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .