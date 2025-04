Risheng dévoile une moto électrique insolite, avec un panneau solaire et une éolienne

À l’instar des ventes de voitures électriques, celles des motos et scooters enregistrent une hausse plus ou moins importante dans le monde. D’après des estimations de Mordor Intelligence, la taille de leur marché devrait atteindre plus de 1,26 milliard d’euros en 2029. Pour se démarquer de la concurrence et séduire plus efficacement les utilisateurs, certaines entreprises usent de créativité pour proposer des deux-roues toujours plus innovants. En Chine, YongLE Risheng a dévoilé une moto électrique, baptisée CG, pouvant être alimentée par des panneaux photovoltaïques et une éolienne. Certes, ce deux-roues affiche un design peu conventionnel, mais il proposait des avantages non négligeables aux motocyclistes (ou pas).

Une Honda CG125 modifiée

Dans la conception de sa moto très insolite (qui ressemble à un poisson d’avril), il semblerait que YongLE Risheng ait opté pour un modèle similaire à la Honda CG125. L’entreprise l’a équipé d’une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 30 Ah, ainsi que d’un moteur de 1 500 W avec une transmission à 3 rapports, permettant d’atteindre une vitesse de pointe de 59 km/h. Concernant le freinage, il est assuré par des freins à disque situés au niveau des deux roues du véhicule. Les panneaux photovoltaïques, quant à eux, ont une puissance de 250 W et sont installés au-dessus du conducteur, tout comme l’éolienne. Cette dernière est située à l’avant de la moto. Ce qui lui permettrait de capter efficacement le vent, mais constitue un évident problème de sécurité. En effet, en cas de contact avec la turbine, le motocycliste ou les autres usagers de la route peuvent subir des blessures plus ou moins graves.

Une excellente autonomie

La présence des panneaux photovoltaïques et de l’éolienne améliorerait grandement l’autonomie de la moto de YongLE Risheng. Selon l’entreprise, ce deux-roues peut parcourir une distance allant de 80 à 120 km. Lorsqu’il utilise essentiellement ses dispositifs de production d’électricité bas-carbone, son autonomie est estimée à 50 km. Toutefois, il faut savoir que la société chinoise n’a pas encore communiqué des résultats d’un test de performance jusqu’ici. Il est à noter que, malgré qu’elle soit équipée de panneaux photovoltaïques et d’une éolienne, le poids de cette moto est de seulement 133 kg. Par ailleurs, ses amortisseurs arrière et sa suspension avant télescopique garantiraient un confort de conduite optimal, aussi bien dans les zones urbaines que périurbaines.

D’autres véhicules pouvant être alimentés à partir d’énergie renouvelable

L’entreprise YongLE Risheng est spécialisée dans la conception de véhicules alimentés par des dispositifs de production d’électricité propre. La moto dotée de panneaux photovoltaïques et d’une éolienne n’est donc pas son seul produit. Elle met également à la disposition des consommateurs des bateaux électriques, des voiturettes de golf et des tricycles dotés de deux éoliennes et de panneaux solaires installés sur une structure porteuse.

Cependant, bien qu’elle puisse être commercialisée et circuler en Chine, certains éléments, comme l’emplacement de son éolienne, pourraient empêcher son homologation en Europe et dans d’autres pays du monde. Comme nous l’avons dit précédemment, le positionnement de la turbine représente un danger pour le motocycliste, mais aussi pour les piétons. Plus d’informations : en.jsylrs.com. Que pensez-vous de ce concept insolite ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .