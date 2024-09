Après des années d’attente, les particuliers peuvent enfin s’équiper du climatiseur Caeli One, que nous vous avions décrit dans un article précédent. Auparavant, cet équipement était uniquement accessible aux professionnels et aux collectivités. La start-up française Caeli Énergie a tenu sa promesse, à savoir proposer aux foyers français un système de climatisation économe en énergie, à faible empreinte carbone, sans rejet de chaleur, et au design simple et élégant. Face aux canicules à répétition qui touchent le pays, cette climatisation adiabatique pourrait bien apporter une solution efficace et écologique. D’ailleurs, elle constitue une excellente alternative aux climatiseurs conventionnels qui, selon l’ADEME, représentent près de 5 % des émissions de CO2 du secteur du bâtiment.

Comment fonctionne Caeli One ?

Pour rappel, ce climatiseur révolutionnaire fonctionne sur le principe du refroidissement adiabatique à point de rosée. Qu’est-ce-que cela signifie ? Et bien, il utilise l’évaporation de l’eau pour refroidir l’air insufflé dans la pièce et celui rejeté à l’extérieur. En d’autres termes, l’eau courante apportée dans la machine refroidit l’air aspiré et extrait à travers deux trous dans un mur de façade. Le Caeli One ne nécessite donc pas de fluides frigorigènes pour rafraîchir l’intérieur d’un logement. Selon les concepteurs, cette climatisation adiabatique s’aligne aux Objectifs de Développement Durables définis par l’ONU, car c’est une solution écologique qui ne rejette pas de chaleur à l’extérieur et qui n’émet pas de gaz polluant. Ils ont uniquement utilisé des produits bas-carbone, durables et made in France dans sa fabrication.

Un système de climatisation performant, élégant et simple d’installation

L’entreprise Caeli Énergie n’a pas seulement voulu développer un système de climatisation respectueux de l’environnement. Selon eux, ils se sont également donnés pour mission de proposer un dispositif performant, facile à installer et qui peut se fondre aisément dans le décor. Ce qui n’est pas souvent le cas des climatiseurs classiques, équipés généralement d’unité extérieure. Le Caeli One a un design élégant et compact, s’intégrant aussi bien dans des espaces de travail que dans des lieux de vie. En outre, sa puissance frigorifique est de 2 kW et son COP est quatre fois supérieur à celui d’un climatiseur traditionnel. C’est un équipement performant capable de rafraîchir efficacement une pièce de 30 à 40 m², et cela, avec une consommation électrique de seulement 30 à 80 W. Il consomme toutefois 0,5 à 2 litres d’eau par heure.

Qu’en est-il du prix finalement ?

Le coût du Caeli One est estimé à plus de 3 000 €, incluant l’achat et la pose. Bien que ce tarif semble élevé, les concepteurs soulignent les économies d’énergie pouvant être réalisées sur le long terme, ainsi que les nombreux avantages qu’il offre sur le plan pratique et environnemental. Notons que de nombreux établissements, tels que des EHPAD et des collectivités, utilisent déjà ce système de climatisation et cela fait plus de 4 ans que Caeli Énergie a peaufiné cette technologie qui, notons-le, a obtenu de nombreux brevets.

La campagne de précommandes pour les particuliers s’effectuait sur Ulule, avec une réussite de 400 % par rapport à l’objectif fixé. Un acompte de 390 € pour un modèle standard en version blanc et de 440 €, pour un modèle tissé nacré ou naturel était demandé. La livraison est prévue avant l’été 2025. Si vous avez loupé cette campagne et que la Caeli One vous interresse, je vous invite à contacter : caeli-energie.com. Un tel système de climatisation utilisant un processus adiabatique pourrait-il vous intéresser ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.