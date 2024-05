Caeli, une climatisation adiabatique sans gaz ni bloc extérieur qui consomme 5 fois moins d’énergie

Avec les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes durant l’été, recourir aux systèmes de climatisation semble inévitable. En France, environ 37 % des foyers étaient équipés d’un climatiseur en 2022, contre 20 % en 2000. Le recours à cet appareil a presque doublé en quelques années, alors que selon les chercheurs du CNRM (Centre national de recherches météorologiques), la chaleur qu’il émet aggrave encore plus le problème du réchauffement climatique. Selon eux, si les climatiseurs utilisés à Paris, par exemple, venaient à doubler d’ici à 2030, la température augmenterait de 2 °C dans la capitale. Ce sont des dispositifs voraces en électricité, polluants et qui réchauffent l’air extérieur. C’est ce qui a poussé la start-up française, Caeli Énergie, à développer une technologie établie sur un système d’évaporation qui n’utilise pas d’énergie.

Une technologie fondée sur le refroidissement adiabatique

Contrairement aux climatiseurs classiques fonctionnant avec des gaz frigorigènes, le climatiseur mis au point par Caeli Énergie repose sur la technologie du rafraîchissement adiabatique à point de rosée. Il utilise le phénomène d’évaporation de l’eau pour refroidir le flux d’air extrait du bâtiment et celui insufflé dans la pièce. « Notre technologie s’appuie sur un processus naturel. Quand l’eau passe d’un état liquide à un état gazeux, cela produit du froid. C’est ce principe que l’on extrapole », explique Rémi Pérony, co-fondateur et PDG de la start-up. Selon lui, le plus grand avantage de ce climatiseur réside dans le fait que l’air qu’il rejette à l’extérieur est plus frais que celui qu’il aspire. Par ailleurs, plus la température extérieure est élevée, plus le refroidissement est efficace. Il est important de noter que pour une efficacité optimale, Caeli Énergie a misé sur des plaques ultra-minces à structure capillaire intégrée et une architecture d’évapo-échangeur.

Un climatiseur performant et respectueux de l’environnement

Ce système de climatisation innovant a été conçu pour être à la fois performant et respectueux de l’environnement. La jeune pousse a, en grande partie, utilisé des pièces recyclées et recyclables dans sa fabrication, et grâce à la technologie de refroidissement adiabatique, il est économe en énergie. Conforme à la réglementation F GAZ, ce système utilise cinq fois moins d’énergie qu’un dispositif de climatisation classique et son empreinte carbone est réduite de 80 %. Côté performance, sa puissance frigorifique est de 2 kW et son COP est quatre fois supérieur à celui d’un climatiseur traditionnel. Par ailleurs, grâce à son design élégant et compact, cet appareil conçu par Caeli Énergie peut être installé aussi bien dans des lieux de vie que dans des espaces de travail.

Caeli Énergie, la fabrication française à l’honneur

Créée en 2020 par Stéphane Lips et Rémi Pérony, Caeli Énergie est spécialisée dans la fabrication de climatiseurs écoresponsables. Depuis sa création, cette start-up entend privilégier l'écosystème industriel français et l'éco-conception. D'ailleurs, son système de climatisation est entièrement fabriqué à Grenoble. Notons que l'entreprise a procédé à une levée de fonds en 2023 pour atteindre un objectif précis, celui d'automatiser leurs lignes dans leur bâtiment de 600 m² et de préparer le lancement de leur climatiseur sur le marché. Pour information, le prix de ce dernier se situe de 2 500 à 3 200 € HT (installation comprise), et il peut refroidir une pièce de 20 à 40 m², avec une hauteur sous plafond standard de 2,5 m. Plus d'informations : caeli-energie.com.