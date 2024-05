Les inconvénients d’une climatisation que les vendeurs oublient souvent de mentionner

L’été arrive et devrait nous apporter, comme chaque année, quelques semaines de températures caniculaires ! Et, comme chaque année, les consommateurs vont se ruer sur les ventilateurs et climatisations. Lorsque vous achetez une climatisation, le vendeur vantera ses mérites écologiques ou énergétiques, et vous assurera qu’aucun effet ne sera à déplorer sur votre santé. En même temps, c’est un peu son travail, de vendre son produit ! Les climatisations ont de nombreux avantages, mais également des inconvénients qui ne sont pas toujours connus des clients ! En effet, elles présentent des risques pour la santé, et des conséquences environnementales qu’il vaut mieux connaître avant l’installation. Je vais faire le tour de cette question épineuse avec vous.

Des avantages, mais également des inconvénients

Les avantages de la climatisation sont bien sûr nombreux. Par exemple, en période de canicule, ils permettent aux personnes âgées de rester au frais, notamment dans les maisons de retraite. La canicule de 2003 avait été particulièrement meurtrière chez les personnes âgées ne bénéficiant pas de salles climatisées dans leurs établissements de soin. Néanmoins, la climatisation peut aussi avoir des effets néfastes sur la santé, provoquant des troubles respiratoires, des problèmes oculaires ou dermatologiques. Cela peut aussi perturber le sommeil des plus fragiles d’entre nous. Je vous explique, point par point, les effets de la climatisation sur la santé.

Des troubles respiratoires

La climatisation peut provoquer des troubles respiratoires pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’air conditionné peut assécher l’air ambiant, ce qui peut irriter les voies respiratoires et entraîner une sensation d’assèchement de la gorge et des muqueuses nasales. De plus, les systèmes de climatisation peuvent recycler l’air à l’intérieur des bâtiments. Cela peut favoriser la propagation de bactéries, de moisissures et d’autres allergènes qui peuvent déclencher des réactions allergiques ou des problèmes respiratoires chez certaines personnes sensibles. De plus, une mauvaise qualité de l’air intérieur due à un entretien insuffisant des systèmes de climatisation peut également contribuer à l’aggravation des symptômes respiratoires. Enfin, les températures extrêmes générées par la climatisation peuvent provoquer un choc thermique chez certaines personnes, ce qui peut entraîner des difficultés respiratoires chez les individus sensibles. De plus, chez les personnes asthmatiques, cela peut aggraver les crises si les voies respiratoires se trouvent irritées par un air mal recyclé.

Des risques oculaires et dermatologiques

Chez les personnes sensibles à l’assèchement des yeux, la climatisation n’est pas recommandée, car elle ne va faire qu’empirer le problème. En effet, l’air pulsé par une climatisation est plus sec que l’air ambiant, et charrie souvent des bactéries. Chez les personnes fragiles, ces bactéries volatiles peuvent irriter les yeux, provoquer l’assèchement ou des picotements, voire des conjonctivites. Ces phénomènes touchent très fréquemment les porteurs de lentilles oculaires, pour qui l’œil doit rester humide pour éviter les irritations. Par exemple, chez les porteurs de lentille, la climatisation peut nécessiter l’ajout de larmes artificielles afin de conserver l’humidité de l’œil. Quant aux problèmes dermatologiques, ils se manifestent par une déshydratation de la peau, qui nécessite l’ajout constant de crème hydratante.

La climatisation et le sommeil

Je ne vous apprendrai rien en vous expliquant que le sommeil est essentiel pour la santé ! Or, la climatisation peut entraîner des problèmes de sommeil, d’endormissement ou provoquer des réveils nocturnes. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu’une climatisation provoque du bruit, un fond sonore que tout le monde ne peut pas supporter. De plus, certaines climatisations se déclenchent dès qu’un certain seuil de température est atteint, le redémarrage provoque donc un bruit qui peut vous réveiller. Enfin, les variations de température peuvent être perturbantes, et provoquer des réveils intempestifs lorsque vous avez trop chaud, ou trop froid !

Attention aux microbes et bactéries

Ce risque est surtout présent sur les climatisations anciennes, ou sur les unités récentes mal ou pas entretenues. Une climatisation comporte des filtres qui se doivent d’être nettoyés et changés régulièrement. Ne pas le faire, c’est s’exposer à une circulation d’air vicié, chargé de microbes et de bactéries. Le climatiseur se charge de transformer l’air chaud en air frais, ou de recycler l’air intérieur. Si l’air qui entre dans le climatiseur est chargé en microbes et en bactéries et que vos filtres sont sales, ils vont être diffusés et brassés dans votre intérieur. Et, toujours en cas de climatisation mal entretenue, et si l’humidité s’accumule, alors cela peut favoriser la croissance des moisissures, provoquant une odeur désagréable, mais également des allergies. Vous l’aurez compris, pour écarter ces risques, le seul remède est un entretien très régulier de votre climatisation.

Un impact environnemental non négligeable

L’utilisation intensive de la climatisation contribue de manière significative à l’empreinte carbone des bâtiments. La production d’électricité nécessaire pour alimenter ces systèmes émet souvent une quantité importante de CO2, surtout dans les régions où le mix énergétique repose principalement sur des combustibles fossiles. En plus du CO2 produit par la consommation d’électricité, les systèmes de climatisation sont par ailleurs responsables d’émissions notables de gaz à effet de serre. Certains réfrigérants utilisés dans ces appareils ont un potentiel de réchauffement global élevé. Concrètement, une climatisation contribue au réchauffement climatique, car elle émet des gaz à effet de serres. De plus, l’utilisation à outrance des climatisations pourrait contribuer à provoquer des phénomènes météorologiques plus intenses et plus fréquents. Pour cela, il ne faut évidemment pas regarder à l’échelle d’une seule climatisation, mais considérer toutes les climatisations en marche, dans le monde, dans les entreprises, les collectivités, les gares, les aéroports et chez les particuliers évidemment !

Un impact sur la facture d’électricité

Renseignez-vous sur la consommation électrique de votre climatisation, car votre facture, climatisation à fond pendant trois mois, pourrait vous réserver quelques surprises ! Une climatisation est très énergivore, et vous pourriez regretter votre achat dès la première facture reçue ! À titre d’exemple, sachez que la consommation de votre climatisation dépend bien sûr de sa puissance. Voici quelques chiffres qui vous permettront une meilleure vision de votre augmentation annuelle :

Pour un climatiseur monobloc mobile de 2 600 W, la consommation annuelle moyenne est de 1 170 kWh/an, soit 294 € au tarif de base du kWh actuel : 0,2516 €.

Pour un climatiseur monobloc mural de 2 040 W, la consommation annuelle moyenne est de 918 kWh/an, soit 230 € au tarif de base du kWh actuel : 0,2516 €.

Je vous avais prévenu, l’installation d’une climatisation ne sera pas sans conséquence pour votre budget électricité ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .