Les couvertures lestées (ou pondérées) sont efficaces contre les troubles du sommeil affirme cette étude scientifique

Le sommeil est primordial et nous avons évidemment besoin de dormir pour affronter chaque jour qui se lève ! Selon une enquête relatée par le magazine Géo, 36 % des Français rapportent éprouver au moins un trouble du sommeil. Ce peut être l’insomnie ou les apnées et parmi eux, seulement 18 % cherchent un traitement, qu’il s’agisse de médicaments, de dispositifs d’aide respiratoire ou de luminothérapie. Mal dormir accroît le risque d’infarctus de 48 % et le risque d’AVC de 15 %. Quant aux insomniaques, ils auraient 2,5 fois plus de risques d’avoir un accident de voiture que ceux qui dorment comme des bébés ! Prendre des somnifères peut être une alternative, mais certains s’y refusent, la dépendance étant inéluctable. Avez-vous déjà entendu parler des couvertures lestées ou couettes pondérées, qui peuvent grandement améliorer votre sommeil ? Découverte.

Une couverture lestée ou pondérée, qu’est-ce que c’est ?

Comme son nom l’indique, une couverture lestée est une couverture très lourde, qui aspire à favoriser votre sommeil. Généralement, elle se compose de billes ou de fibres qui ajoutent du poids à la couverture, et elle est principalement utilisée pour améliorer la qualité du sommeil. Dans certains pays comme la Suède, elle est même reconnue comme un traitement thérapeutique pour lutter contre les troubles du sommeil et prescrite par le corps médical. Une étude scientifique suédoise atteste notamment que la couverture lestée permet de lutter contre les insomnies et de nombreux troubles du sommeil. Cette couverture se destine aux enfants, comme aux adultes, âgés ou non, et son poids doit être choisi en fonction du poids du « dormeur ». Par exemple, une personne pesant 75 kg devra choisir une couverture de 7 kg et un enfant de 3 ans, une couverture de 3 kg, etc.

Pourquoi une couverture lestée peut-elle aider à mieux dormir ?

Pour utiliser ce type de couverture depuis quelques années maintenant, nous ne pouvons qu’attester de son efficacité ! Lorsque nous ne dormons pas dessous, nos nuits ne sont plus aussi sereines ! La couverture lestée nous évite de bouger, formant comme un cocon autour de notre corps. Techniquement, la pression profonde exercée par la couverture crée une sensation semblable à une étreinte ou nous rappelle une position fœtale. Les couvertures lestées stimulent la libération d’hormones du bien-être telles que la sérotonine, souvent appelée l’« hormone du bonheur ». Cela entraîne une relaxation, favorisant un relâchement des tensions et pouvant contribuer à s’endormir plus rapidement. De plus, elle peut aussi favoriser la libération de mélatonine, aussi appelée l’« hormone du sommeil ».

Existe-t-il des contre-indications à l’utilisation d’une couverture lestée ?

Oui, il existe bien des contre-indications, et il faut absolument les connaître ! C’est notamment le cas des personnes présentant des problèmes orthopédiques comme la scoliose, des troubles respiratoires, des troubles de la circulation sanguine ou des problèmes articulaires. Le poids exercé par la couverture lestée pourrait aggraver les symptômes et les douleurs liées à ces pathologies. De plus, l’utilisation des couvertures lestées est déconseillée pour les personnes souffrant de diabète, du syndrome du pied diabétique ou les enfants de moins de 5 ans et pesant moins de 20 kg.

Les femmes enceintes peuvent bénéficier des bienfaits d'une couverture lestée, en ayant pris soin de demander l'avis de leur gynécologue. Enfin, il faut savoir que tout le monde ne supporte pas les couvertures lestées, si vous êtes claustrophobes par exemple. Le poids et la sensation d'enfermement pourraient ne pas vous convenir.

