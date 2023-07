Guide du diététicien : les 10 meilleures baies pour la santé

Quelles sont les baies qui contiennent le plus de bienfaits pour notre santé ? Ces petits fruits colorés s’avèrent utiles à de nombreux niveaux, et peuvent nous permettre de prendre soin de notre organisme au quotidien. Découvrez tout de suite la liste des 10 meilleures baies pour la santé, selon le guide du diététicien.

1. Les framboises

Les framboises sont l’une des baies les plus intéressantes pour la santé. Elles sont en effet riches en fibres, et contiennent également des polyphénols, connus pour leurs effets sur l’oxydation des cellules – des éléments qui luttent contre le vieillissement. Les framboises pourraient également favoriser une bonne santé cardiaque, et auraient des effets bénéfiques sur le cholestérol et la tension artérielle. Il s’agit donc d’un fruit à ajouter sans faute dans votre panier ! En particulier, ce prospectus hebdomadaire de Zehrs présente une gamme de fruits et légumes frais à des prix réduits, ce qui vous permet d’acheter des framboises parmi une sélection variée.

2. Les myrtilles

Ces petits fruits sont particulièrement riches en vitamine K, et ils sont très faibles en calories, mais riches en vitamine C, en fibres et en manganèse. Les myrtilles aident elles aussi à limiter l’action des radicaux libres sur les cellules, en luttant efficacement contre leur vieillissement. Elles pourraient limiter le risque de développer des maladies cardiaques, en améliorant le fonctionnement des artères et la circulation sanguine. Elles auraient aussi des effets bénéfiques sur le diabète, ainsi que sur la santé de notre cerveau.

3. Les fraises

Cela peut vous sembler étonnant, pourtant, les fraises sont elles aussi des fruits de choix pour prendre soin de sa santé, selon les avis des diététiciens. Les fraises contiennent des fibres, des vitamines et des nutriments, et sont particulièrement bénéfiques à la santé cardiaque. Même s’il s’agit de fruits, elles sont souvent associées aux baies dans les mélanges de fruits rouges. Elles peuvent réduire le niveau de cholestérol, et auraient aussi des effets sur les inflammations, qu’elles aident à combattre.

4. Les baies de goji

Les baies de goji contiennent de nombreuses vitamines, dont de la vitamine C et de la vitamine A. Ces baies sont aussi riches en zéaxanthine, un élément très important pour prendre soin de nos yeux. Elles contiennent aussi des polyphénols, bénéfiques à notre santé, qui pourraient participer à l’augmentation d’antioxydants dans notre sang. Ces baies sont aussi connues pour leurs effets sur la perte de poids, puisqu’elles aident à améliorer le métabolisme.

5. La canneberge

Vous connaissez certainement la canneberge pour ses effets sur le système urinaire, puisqu’elle permet notamment de protéger la vessie des infections qui peuvent s’y développer. Le jus de canneberge est donc des plus recommandé aux personnes qui souffrent fréquemment d’infections urinaires. Outre cet effet des plus positifs pour notre santé, la canneberge aide à réduire le cholestérol et la tension artérielle. Pour cela cependant, il est important de choisir du jus de canneberge faible en sucre, faute de quoi les effets bénéfiques de la baie pourraient être limités.

6. L’açai

L’açai est une baie particulièrement appréciée depuis quelques années, que l’on retrouve dans de nombreux produits et préparations. Cette baie étonnante contiendrait même un plus grand nombre d’antioxydants que les myrtilles, ce qui pourrait la placer en tête des baies les plus conseillées pour la santé. Elle aiderait aussi à diminuer les taux de cholestérol et de sucre présents dans le sang, et pourrait réduire les douleurs liées à certains types d’arthrose, un fruit qui peut donc être conseillé aux personnes âgées.

7. Les airelles

Ces petits fruits ont de nombreux bienfaits, raison pour laquelle il est possible de les retrouver dans notre classement. Elles sont particulièrement efficaces pour la réduction des inflammations, qui peuvent toucher différents organes de notre corps. Leur action aiderait à atténuer certains troubles cardiaques, pour une meilleure santé cardio-vasculaire. Différentes études ont pu prouver leurs bienfaits, une étude ayant mis en lumière leur action sur les quantités de sucre dans le sang, qu’elles peuvent aider à diminuer.

8. Les baies de sureau

Les baies de sureau sont des baies d’un violet foncé qui sont utilisées depuis des siècles pour leurs propriétés médicinales. Elles contiennent des composés appelés anthocyanines et flavonoïdes, qui contribuent à stimuler le système immunitaire, à réduire l’inflammation et à favoriser la santé digestive. On a également constaté que les baies de sureau contribuent à réduire la durée et la gravité des symptômes du rhume et de la grippe. Elles peuvent contribuer à empêcher le virus de la grippe de se répliquer dans l’organisme et à réduire l’inflammation du système respiratoire.

9. Baies de Boysen

Les mûres de Boysen sont une excellente source de vitamine C, un antioxydant important qui aide à protéger les cellules des dommages causés par les radicaux libres. La vitamine C est également importante pour la fonction immunitaire, la santé de la peau et la cicatrisation des plaies. Les mûres de Boysen sont une bonne source de fibres alimentaires, importantes pour la santé digestive. Les fibres favorisent un transit intestinal régulier, préviennent la constipation et peuvent également contribuer à réduire le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète et certains cancers.

10. Myrtilles

Les myrtilles sont riches en antioxydants, notamment en anthocyanes et en polyphénols, qui contribuent à protéger l’organisme contre les dommages causés par les radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent endommager les cellules et contribuer au développement de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et les maladies cardiaques. Les myrtilles peuvent également contribuer à améliorer les fonctions cognitives. Des études ont montré que les antioxydants présents dans les myrtilles peuvent contribuer à protéger les cellules cérébrales contre les dommages et à améliorer la communication entre les cellules cérébrales. Cela peut contribuer à améliorer la mémoire, l’apprentissage et d’autres fonctions cognitives.