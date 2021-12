Connaissez-vous les aliments à calories négatives ?

Nous le savons tous, le moment des fêtes est sans doute la période de l’année où nous prenons le plus de poids. De nombreuses astuces pour une perte de poids rapide existent. Que ce soit grâce à des régimes ou certains produits, la perte de poids devient de plus en plus simple.

Parmi ces astuces, il existe le régime consistant à consommer des aliments appelés aliments à « calories négatives ». Parmi ces eux, nous retrouvons le célèbre céleri par exemple. Mais quel est le principe ?

Qu’est-ce qu’une calorie ?

Une calorie est une unité de mesure d’énergie dans le domaine de la nutrition. Afin de produire l’énergie nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme, nous avons besoin d’un apport calorique journalier.

Ces besoins caloriques dépendent de l’âge, du poids ainsi que du niveau d’activité physique de l’individu. Un individu de 18 ans ayant une faible activité physique aura besoin d’environ 2 000 kcal par jour pour une femme et d’environ 2 500 kcal pour un homme.

En ce qui concerne une personne du même âge ayant une forte activité physique, celle-ci devra absorber plus de calories afin de produire assez d’énergie durant les efforts. Le besoin calorique journalier de celle-ci s’élève à 3 100 kcal pour une femme et à 3 600 kcal pour un homme.

Que sont les aliments à calories négatives ?

Les aliments à calories négatives tels que le céleri sont des aliments possédant moins de calories que ce qui nous est nécessaire pour les digérer et les absorber dans notre corps. Mais bien que cela paraisse vraisemblable, en réalité, même les aliments les moins caloriques contiennent plus de calories que celles nécessaires pour les digérer.

Parmi les aliments dits à calories négatives, nous retrouvons le céleri, mais aussi les tomates, le concombre, les carottes, la laitue, le brocoli ainsi que le pamplemousse.

Quels sont les avantages des aliments à calories négatives ?

En réalité, certains aliments à calories négatives tels que le pamplemousse ou le concombre ne font pas vraiment perdre de poids. Pourtant, ils se retrouvent très souvent dans différents régimes qui se révèlent très efficaces.

Eh bien en réalité, ces régiments ne sont pas efficaces grâce à leurs faibles teneur en calories: ils permettent de perdre du poids car ils apportent rapidement un sentiment de satiété en remplissant l’estomac d’aliments légers. Bien sûr, en couplant ce régime avec des exercices physiques, la perte de poids est beaucoup plus rapide.

Bien que les aliments à calories négatives soient bénéfiques pour une perte de poids rapide, il ne faut pas simplement les ajouter à votre alimentation. En effet, il est préférable de mélanger ces aliments avec d’autres aliments plus riches en calories. Une alimentation équilibrée est le vrai secret pour garder la ligne !

En réalité, il n’existe aucun moyen simple de perdre du poids et surtout de le maintenir sur la durée. Le mieux étant de varier votre alimentation en choisissant des aliments et des boissons plus saines pour votre corps sur le long terme; même s’il est très difficile de changer ses habitudes, cela sera beaucoup plus efficace qu’un régime à court terme.