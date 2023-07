Non, cette animation « virale » ne montre pas une molécule du bonheur qui « marche »

Depuis près de dix ans, une animation virale capte l’attention des internautes. Il s’agit en effet de l‘une des images scientifiques les plus énigmatiques repérées sur le web ces dernières années. La raison en est qu’elle présente ce à quoi ressemblerait le bonheur. Concrètement, le clip montre une protéine dotée de « pattes » se déplaçant le long d’un filament tout en portant une grande sphère ondulante. À en croire ses partisans, il fait allusion à une molécule de myosine transportant des endorphines.

Apparue plusieurs années auparavant

Les endorphines sont une substance sécrétée par le cerveau. Surnommées « hormones du bonheur », elles sont connues pour leur rôle consistant à atténuer la perception de la douleur. C’est d’ailleurs pourquoi les scientifiques les classent parmi les « neurotransmetteurs du plaisir » qui aident à lutter contre le stress. Ce qui importe, c’est donc de savoir si l’animation qui affole la Toile illustre vraiment le mécanisme cérébral qui déclenche le bonheur. Comme l’explique notre source, la vidéo 3D a été créée en 2006 par l’artiste médical John Liebler dans le cadre du développement d’un court métrage intitulé « The Inner Life of the Cell ».

Une utilisation inattendue

Lieber a expliqué la véritable histoire de l’animation en 2014. Selon lui, elle a d’abord été conçue comme un projet parallèle, avant d’être intégrée au court métrage final. La courte séquence montre en réalité une protéine motrice kinésine. Il s’agit d’un élément dont le travail consiste à déplacer des molécules synthétisées entre différentes régions d’une cellule. Les protéines kinésines sont aussi essentielles pour le développement des muscles.

Des protéines qui ont des fonctions différentes

En fait, tout comme la kynésine, la myosine est une protéine motrice. Elle peut donc s’accrocher à différents types de structures cellulaires. Cependant, la kynésine parcourt de plus longues distances au travers des microtubules, alors que la myosine se déplace sur les microfilaments. En ce qui concerne la sensation bonheur, qui est un processus se déroulant au sein de notre cerveau, elle repose sur un mécanisme tout à fait différent impliquant une hormone appelée dopamine. D’autres neurotransmetteurs comme la sérotonine, la noradrénaline et les endorphines entrent aussi en jeu. En bref, l’animation montre une protéine dans un globule blanc plutôt que dans un neurone !

Abonnez-vous à Abonnez-vous à NeozOne sur Google News pour ne manquer aucune invention et innovation !